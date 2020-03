Andy Garcia dans une série inspirée de la vie d'Erin Brockovich

Le comédien Andy Garcia intègre le casting de la prochaine série ABC intitulée "Rebel". Le show sera inspiré de la vie de la célèbre activiste Erin Brockovich, qui avait d'ailleurs été le sujet d'un biopic en 2000, avec Julia Roberts dans le rôle-titre. L'acteur américano-cubain va donc connaitre les joies de la télévision, lui qui est bien plus connu sur grand écran.

Avec ses 37 ans de carrière, Andy Garcia est un acteur qui a su faire son trou à Hollywood. Révélé dans Les Incorruptibles, il est depuis devenu ce genre de second rôle que les producteurs apprécient particulièrement. D'ailleurs, il a pu jouer dans quelques films importants : Le Parrain 3, Ocean's Eleven, Ocean's Twelve... Bref, avec plus d'une soixantaine de rôles, il a une carrière bien remplie.

Toutefois, ses rôles à la télévision étaient jusqu'ici très rares. Tout juste pouvait-on retenir son apparition dans six épisodes de la série Ballers ou bien encore ses deux apparitions dans Modern Love, la série produite par Amazon Prime. Rebel est donc un nouveau défi pour lui puisqu'il intègre pour la première fois le casting principal d'un show télévisé. Il se retrouvera face à Katey Sagal, qui incarne l'héroine. L'actrice est évidemment bien connue du public sériephile pour ses performances dans Mariés, Deux Enfants et Sons of Anarchy. Ce sera d'ailleurs la première fois qu'Andy Garcia et elle travailleront ensemble.

Une série produite par Erin himself

Qui est Erin Brockovich ? Véritable self-made girl comme l'Amérique adore, Erin est une activiste connue pour avoir révélé une affaire de pollution des eaux potables en Californie au début des années 90. Cette affaire va la révéler : elle a depuis pu travailler comme animatrice de deux émissions télévisées qu'elle a produites, et continue à parcourir le monde pour dénoncer les pollutions et porter haut la voix des citoyens victimes des grandes compagnies. Sans oublier que sa popularité mondiale est en bonne partie due au film relatant son combat, Erin Brockovich, seule contre tous, avec Julia Roberts et réalisé par Steven Soderbergh, sorti en 2000. L'actrice y est récompensée d'un Oscar en 2001 pour son incarnation d'Erin Brockovich.

Produite par Erin Brockovich, Rebel raconte l'histoire d'Annie Rebel (jouée par Sagal) une avocate non diplomée mais intrépide qui va sans cesse se battre pour des choses qu'elle estime juste. Quant à Andy, il incarnera Julian Cruz, un avocat plus terre-à-terre qui se confrontera souvent à Annie.

Lorsqu'on voit le format de la série qui ressemble étrangement à celui de Scandal et Murder, on se dit que ce sera le show parfait pour ABC. Wait & see...