Angry Birds : une série d'animation bientôt sur Netflix

La célèbre franchise vidéoludique "Angry Birds" sera bientôt adaptée en série animée à destination de la plateforme Netflix. On vous en révèle un peu plus sur cette annonce surprenante !

Les Angry Birds sont de retour et n'ont pas peur de faire parler d'eux ! Selon Deadline, après leur succès dans les salles obscures, c'est dans dans un tout autre format que vous pourrez suivre les aventures de nos amis à plumes.

Les oiseaux sur tous les fronts

Netflix vient en effet de donner le top départ à une série d'animation adaptée du jeu à succès. Après deux longs-métrages (Angry Birds : Le film et Angry Birds : Copains comme cochons), c'est donc l'ambitieuse plateforme qui s'octroie les faveurs des volatiles, mis en circulation, on le rappelle, par Cake et Rovio Entertainment. Toutes les adaptations semblent réussir à ces fameux oiseaux ! Voilà ce qu'a déclaré à ce sujet Ed Galton, CCO chez la première entreprise :

Les Angry Birds s'apprêtent à fracasser le petit écran et nous sommes ravis de faire ce voyage avec Netflix.

Un projet audacieux

On a déjà quelques informations sur le programme, dont une estimation de sortie : la série devrait arriver sur nos écrans en 2021. Elle sera composée de quarante épisodes de onze minutes.

Angry Birds: Summer Madness devrait s'inscrire dans la continuité des films pour ce qui est du ton et de l'humour. Toutefois, Netflix précise que la série sera porteuse d'un regard neuf et bienvenu sur la franchise ! On pourra y retrouver Red, Bomb et Chuck, flanqués de nouveaux amis qui ne devraient pas vous laisser de marbre. Nos héros se retrouveront dans un camp d'été, sous la "surveillance" du très drôle Aigle Vaillant. De rocambolesques aventures ne devraient pas tarder à démarrer pour les volatiles, confrontés une nouvelle fois à leurs ennemis jurés : les cochons.

La plateforme Netflix semble bien décidée à capitaliser sur le jeu qui a conquis les petits et grands par le passé ! Alors, ferez-vous partie de l'aventure Angry Birds: Summer Madness, dès l'année prochaine ?