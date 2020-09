Animaniacs : un premier teaser pour le reboot

Hulu vient de mettre en ligne les premières images du reboot de la série d’animation culte "Animaniacs", produit par Steven Spielberg. La série débarquera le 20 novembre prochain sur la plateforme de streaming.

De quoi parle la série originale Animaniacs ?

Créée par Tom Ruegger et diffusée de 1993 à 1998, Animaniacs suit les aventures de Yakko, Wakko et Dot, les frères et sœurs Warner. Ces héros de cartoons loufoques créés au début de l’âge d’or américain deviennent rapidement incontrôlables et sèment la panique dans les studios Warner Bros. Enfermés dans le château d’eau du studio, ils s’en échappent régulièrement pour vivre toutes sortes d’aventures. La série était rapidement devenue très populaire, aussi bien auprès des enfants que des adultes, grâce à son mélange d’humour, d’éducation et de références à la pop culture.

Produit par Steven Spielberg, le reboot d’Animaniacs reprend la même trame que la série originale. On y retrouvera les trois principaux personnages qui trouvent un moyen de s’échapper du château d’eau où ils ont été enfermés et le font donc tous les jours. Ils se baladent alors dans la ville, faisant du monde leur terrain de jeu et y semant le chaos. On y retrouvera aussi les personnages secondaires Minus et Cortex, très appréciés des fans, et qui avaient eu droit à leur propre série spin-off diffusée entre 1995 et 2001. Ils apparaîtront dans tous les épisodes du reboot.

Les doubleurs originaux des principaux personnages de la série de 1993 sont de retour dans la nouvelle version d’Animaniacs. Rob Paulsen, qui doublait Yakko, mais aussi Pinky, pourra donc être de nouveau entendu, tout comme Jess Harnell, qui prête sa voix à Wakko, Tress MacNeille, alias Dot et Maurice LaMarche, qui double Cortex. En revanche, on ne sait pas encore si les doubleurs français dans la version originale reprennent leurs rôles sur le reboot.

Les principales voix originales d’Animaniacs de retour dans les premières images du reboot

Hulu vient de mettre en ligne les premières images du reboot d’Animaniacs. On y découvre des images des frères et sœurs Warner de la série originale. Puis, la vidéo nous plonge dans les coulisses de la fabrication du show. On y voit des croquis qui mettent en scène ses principaux personnages. La vidéo propose aussi des images de l’enregistrement des voix pour la série. On y voit à l’œuvre les doubleurs des principaux personnages, qui semblent prendre beaucoup de plaisir à retrouver les héros d’Animaniacs. Les scénarios des nouveaux épisodes sont aussi décrits comme étant « très, très drôles », et on devrait donc être facilement replongés dans l’univers de la série originale.

La première saison du reboot d’Animaniacs sera composée de 13 épisodes, qui devraient reprendre le même format que la série originale, et devraient donc durer environ 22 minutes chacun. Une deuxième saison a d’ores et déjà été commandée pour le reboot.

La série originale Animaniacs aussi disponible sur Hulu

Lorsque Warner Bros. Domestic Television Distribution et Hulu ont annoncé le développement de la nouvelle série Animaniacs, ils avaient précisé que le service de streaming serait le partenaire exclusif du show. Ce qui veut dire que ce dernier peut proposer les 99 épisodes – soit l’intégralité – de la série originale. Et cela inclut aussi les spin-offs Minus et Cortex, Minus, Elmira et Cortex et la collection complète des Tiny Toons. Tous ces shows sont disponibles dès maintenant sur la plateforme de streaming. Et à partir du 20 novembre prochain, les fans pourront donc découvrir la nouvelle série.