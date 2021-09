Another Life sur Netflix : un trailer et une date pour la saison 2

"Another Life" est loin d'être une série réussie de l'écurie Netflix. Pourtant la plateforme va nous proposer une seconde saison. La bande-annonce vient d'être dévoilée, ainsi que la date de lancement de cette nouvelle salve.

Another Life : une seconde saison arrive cette année

Katee Sackhoff est davantage connue sur le petit que sur le grand écran. On a pu la voir dans 24 heures chrono, en Bo-Katan dans The Mandalorian et surtout dans Battlestar Galactica. Cette série culte de science-fiction a marqué le genre dans les années 2000. Il y a peu de chance pour qu'Another Life en fasse de même. Diffusée sur Netflix et lancée en 2019, elle a été accueillie avec froideur.

En tête d'affiche, on retrouvait Katee Sackhoff dans la peau de Niko Breckenridge. Une astronaute envoyée dans l'espace avec son équipe pour entrer en contact avec des extraterrestres. Cette mission a été mise en place après l'apparition d'un artefact alien sur Terre. Les États-Unis sont persuadés qu'ils peuvent nouer un lien avec cette espèce venue de l'espace. Or, tout ne va pas se dérouler comme prévu et les choses vont déraper.

Une seconde saison avait été annoncée peu après le lancement d'Another Life mais la pandémie est passée par-là, provoquant un retard dans la conception des nouveaux épisodes. Un retard qu'on ne regrette pas tant que ça puisque la série n'a pas laissé un souvenir impérissable.

Another Life ©Netflix

Une bande-annonce qui veut impressionner

Netflix va bientôt mettre en ligne les épisodes. La date de sortie a été révélée et elle est fixée au 14 octobre prochain. Cette annonce s'accompagne d'une bande-annonce. La promotion tente de nous en mettre plein la vue avec un déluge d'action et d'effets visuels. Quelques plans assez jolis sortent du lot et on comprend que la situation va s'aggraver pour l'équipage du vaisseau. Les aliens n'ont toujours pas l'intention de faire ami-ami avec les humains et vont leur faire savoir. Le casting principal sera de retour et on ne sait pas si la série va s'arrêter à ce stade ou si elle ira plus loin. Les audiences seront décisives pour donner envie à la plateforme de continuer avec une saison 3.