Bientôt sur Netflix : cette série avec Camille Lou et Hatik va vous retourner le cerveau

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "Anthracite", prochaine série française de la plateforme dans laquelle Hatik, Noémie Schmidt et Camille Lou vont enquêter sur une affaire de meurtres impliquant une secte.

Hatik, Camille Lou et Noémie Schmidt réunis sur Netflix

Après avoir réuni sur la même affiche Marina Foïs, Lina El Arabi et Mathieu Kassovitz pour Furies, Netflix a encore l'intention d'attirer un large public en mettant Hatik, Noémie Schmidt et Camille Lou à la tête d'Anthracite. L'acteur s'est fait remarquer sur Canal+ avec la première saison de Validé, qui avait été un gros succès pour la chaîne cryptée. Pour Noémie Schmidt, on a pu la voir dans de nombreuses fictions, comme Versailles (aussi sur Canal+), 3615 Monique (OCS) ou encore Faux-semblants (France 2). Sans oublier ses rôles au cinéma. Enfin, Camille Lou est bien connue des spectateurs de TF1 grâce à Le Bazar de la Charité, Je te promets ou encore Les Combattantes. Et on la verra prochainement dans l'adaptation de Cat's Eyes.

C'est donc un casting solide qui va porter Anthracite, une série centrée sur une histoire de secte, dont voici le synopsis proposé par Netflix :

En 1994, le suicide collectif d’une secte installée dans un petit village des Alpes défraye la chronique… 30 ans plus tard, le meurtre d’une femme assassinée selon les rituels de l’étrange communauté met à feu et à sang l’équilibre précaire retrouvé par les habitants. Bouc émissaire idéal, Jaro Gatsi, un jeune délinquant venu à la montagne pour remettre sa vie sur les rails, se retrouve rapidement accusé du meurtre. Déterminé à prouver son innocence, il reçoit l’aide inattendue d’Ida, une geek excentrique et ultra-connectée qui est à la recherche de son père disparu… Ils vont rapidement comprendre que leur implication dans cette affaire ne doit rien au hasard, et que les réponses qu’ils cherchent prennent racine dans les secrets de leur propre passé…

Une bande-annonce pour Anthracite

Netflix a dévoilé la bande-annonce (vidéo en une d'article) de ce futur programme, qui semble naviguer entre les genres. En effet, si l'intrigue se veut sérieuse et inquiétante, un peu à la manière de Les Rivières pourpres, quelque chose de drôle se dégage de ces images. Notamment à cause du personnage excentrique de Noémie Schmidt, qui risque de se retrouver dans tout un tas de situations. À voir si la drôlerie d'Anthracite est volontaire ou non. Mais devant cette vidéo promotionnelle, on a tout de même davantage l'impression d'être devant une production de TF1 que devant une série de Netflix qui viserait un public international.

Anthracite devrait dans tout les cas attirer du monde lors de sa mise en ligne. Et on s'attend à ce que la série, écrite avec Fanny Robert aux côtés de Maxime Berthemy, Mehdi Ouahab et Sophie Lebarbier, parvienne à capter l'attention avec des rebondissements tout au long des 6 épisodes. Réponse le 10 avril sur Netflix.