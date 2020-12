Antidisturbios sur myCanal : c'est quoi cette série espagnole sur les violences policières ?

Il est question de comprendre comment peut naître la violence policière dans "Antidisturbios", une série espagnole coup de poing à découvrir dès maintenant sur myCanal.

Antidisturbios : au cœur de la rue

Rodrigo Sorogoyen n'a qu'une obsession : raconter des histoires humaines qui reflètent la société actuelle. C'est exactement ce qu'il a fait dans ses trois derniers longs-métrages. Dans Madre, on suivait une mère dont le fils a disparu à l'âge de 6 ans sur une plage landaise. Toujours dévastée par cette tragédie une décennie passée, elle rencontre un adolescent qui lui rappelle étrangement sa progéniture (voir notre critique). Dans El Reino, un homme politique se retrouve englué dans une affaire de corruption qui touche un de ses amis proches. Enfin, dans Que Dios nos perdone, deux policiers madrilènes doivent enquêter sur les agissements d'un serial-killer alors que le Pape Benoît XVI doit bientôt visiter la ville.

Pas d’extraterrestres, d'effets spéciaux, de scènes de batailles avec des milliers de personnes ou de cascades sur la lune ici. Juste des humains bien réels face à leurs propres décisions et leurs conséquences. Le cinéma de Sorogoyen est comme ça, et Antidisturbios, sa nouvelle série écrite avec Isabel Peña, embrasse le même chemin.

Antidisturbios ©Movistar+

La série raconte l'intervention d'un groupe anti-émeutes composé de six policiers qui sont chargés de mener l’expulsion d’un appartement dans un quartier populaire de Madrid. Sur place, ils se retrouvent confrontés et débordés par des militants pour le droit au logement. La situation s'envenime et les forces de l'ordre perdent le contrôle jusqu'à ce qu'un drame survienne. Les affaires internes se penchent sur les événements, et Laia, une jeune enquêtrice, souhaite plus que tout lever le voile sur les zones sombres de cette histoire. La vérité qu'elle va découvrir va se révéler bien plus complexe qu'elle ne le pensait.

Intense et prenant

Le sujet étrangement d'actualité de cette série est venu à Rodrigo Sorogoyen et Isabel Peña d'une idée mise de côté quand ils écrivaient Que Dios nos perdone. Le personnage d'inspecteur joué par Roberto Álamo devait au départ être un policier anti-émeute. Pourtant, le concept n'a jamais quitté l'esprit des deux complices. Comme il le confiait l'année dernière à nos confrères de Vertele, Sorogoyan a trouvé le sujet dans certaines réflexions qu'il s'est faites. Où se trouve la limite dans l'usage nécessaire de la force ? Comment peut-on vivre quand notre métier nous met tous les jours face à la violence ? Un autre questionnement fut celui de savoir comment vivent et dorment les policiers qui sont en premières lignes lors de ces affrontements. C'est pour donner un élément de réponse qu'il a décidé de créer Antidisturbios.

Antidisturbios ©Movistar+

Le but premier de la série n'est pas de dénoncer mais d'essayer de comprendre comment peut naître cette violence policière qui entache parfois dramatiquement certaines interventions. L’œuvre en elle-même est étouffante dans la dureté sans concession des images qui, comme l'ambitionne le réalisateur, se veulent au plus près de la réalité.

Cette tension suffocante est portée avec brio par un casting qui se donne corps et âme à ce show suffocant. Dans le groupe des policiers, nous retrouvons Hovik Keuchkerian, que l'on a croisé dans des productions internationales comme Assassin's Creed ou The Night Manager : l'espion aux deux visages, mais surtout dans La Casa de Papel dans laquelle il incarne Bogotá. On retrouve à ses côtes Raúl Arévalo, Álex García, Roberto Álamo, Raúl Prieto, Patrick Criado et David Llorente. Face à eux, on découvre la déterminée Vicky Luengo, que l'on a pu voir cette année dans le film Netflix Chez moi.

Les 6 épisodes de la saison 1 d'Antidisturbios sont disponibles sur myCanal. Le premier épisode est même à découvrir gratuitement sur le site.