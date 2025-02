Apple Cider Vinegar : la folle histoire vraie derrière la série Netflix

Netflix a mis en ligne une nouvelle série qui devrait attirer un grand nombre de ses abonnées : "Apple Cider Vinegar". Celle-ci retrace l’histoire totalement invraisemblable mais pourtant vraie d’une influenceuse qui a fait passer d’énormes mensonges pour la vérité auprès de sa grosse communauté d’abonnés, avant d’être finalement démasquée.

Apple Cider Vinegar, la nouvelle série basée sur une histoire vraie de Netflix

Netflix aime nous proposer des films ou séries qui reviennent sur des histoires invraisemblables étant réellement survenues. La plateforme le prouve encore une fois avec son nouveau titre. Car ce jeudi 6 février, elle a mis en ligne une nouvelle série : Apple Cider Vinegar. Celle-ci devrait beaucoup faire parler d’elle.

Découpée en six épisodes, Apple Cider Vinegar est adaptée du livre The Woman Who Fooled the World, qui a été écrit par les journalistes Beau Donelly et Nick Toscano. La série revient sur un fait de société survenu dans les années 2010. À savoir les mensonges de très grande ampleur de Belle Gibson, une influenceuse australienne qui a menti au monde sur sa prétendue guérison du cancer grâce à des remèdes naturels.

L’ascension de Belle Gibson

L’histoire folle de Belle Gibson commence lorsqu’elle lance son application en 2013, The Whole Pantry. Celle-ci est destinée à promouvoir un mode de vie sain. Sur instagram, la jeune femme commence alors à témoigner de son prétendu combat contre le cancer. Elle affirme que ses habitudes alimentaires saines et des thérapies naturelles lui ont permis de guérir d’une tumeur au cerveau en phase terminale.

Le témoignage de Belle Gibson lui assure bientôt un gros succès auprès des internautes. Des milliers de personnages téléchargent son application et son nombre d’abonnés sur instagram explose. L’Australienne continue alors de promouvoir un régime sain, mais aussi des médecines alternatives controversées. Et elle continue de tenir au courant ceux qui la suivent de son combat contre plusieurs formes de cancers. Devenue riche, la jeune femme affirme également qu’elle verse de grosses sommes à des associations caritatives.

La vérité éclate au grand jour

Mais le journaliste Richard Guilliatt commence à douter sur ce récit. Il se rend notamment compte que Belle Gibson a menti sur son âge. Pour faire la lumière sur cette situation, il décide alors de proposer une interview à la principale intéressée. Au fil d’un entretien d’environ une heure, cette dernière commence à se contredire et à raconter une nouvelle histoire, affirmant notamment avoir été mal diagnostiquée par un docteur. Mais elle se montre incapable de donner le nom du docteur en question.

Après cette interview, nombreux sont ceux qui doutent désormais des affirmations de Belle Gibson. La pression s’accumule sur la jeune femme, qui finit par tout avouer. Dans un autre entretien cette fois accordé au magazine The Australian Women’s Weekly, elle admet avoir tout inventé : « Non… rien de tout cela n’est vrai. » Elle avance alors qu’elle croit souffrir du syndrome de Münchhausen, qui pousse à simuler une maladie pour attirer l’attention sur soi.

Une histoire folle pour un carton sur Netflix ?

En plus d’avoir menti sur son âge, Belle Gibson n’aura donc jamais eu de cancer. Elle n’aura jamais non plus versé l’argent qu’elle avait récolté à des associations caritatives. Après la révélation de la vérité, elle a été condamnée pour cela à payer une amende de 410,000 dollars. On ne sait pas encore si elle a réussi à payer cette amende, puisqu’elle s’est retrouvée face à de grosses dettes après le scandale provoqué par ses mensonges, qui lui a valu de perdre son entreprise.

Cette histoire folle est donc au centre d’Apple Cider Vinegar. On peut penser qu’avec un récit aussi invraisemblable mais pourtant vrai, la nouvelle série Netflix va faire un carton. Elle pourrait rapidement trôner à la première place des séries les plus vues du moment. On suivra ce classement avec attention pendant les prochains jours.