Apple TV+ : des créations originales disponibles gratuitement

Une bonne nouvelle en cette période de confinement : la mise en ligne de plusieurs créations d'Apple TV+, gratuitement de surcroît ! Et il y en a pour tous les goûts...

Quatre séries sont proposées aux utilisateurs Apple TV+. La première, un thriller signé M.Night Shyamalan, s'intitule Servant. On y suit l'histoire d'un couple de Philadelphie (Rupert Grint et Nell Tiger Free) qui tente de se reconstruire après une tragédie ayant mis leur mariage en péril. Mais le foyer se trouve vite menacé par une mystérieuse force...

Niveau longs-métrages, seul The Elephant Mother , est proposé gratuitement sur Apple TV+. Ode à la nature et au respect des êtres vivants, le long-métrage suit une matriarche majestueuse et son troupeau au cours de leur migration. Unpour une oeuvre des plus émouvantes !