Après Citadel Diana, la suite en Inde s'annonce explosive et déjantée

Prime Video a dévoilé la bande-annonce de "Citadel : Honey Bunny", second spin-off de "Citadel" qui se déroulera cette fois en Inde. L'ambiance devrait être plus légère dans cette série.

Après l'Italie, direction l'Inde pour Citadel

Un an et demi après le lancement d'une première série, l'univers de Citadel est en train de prendre de l'ampleur. Un premier spin-off de la production des frères Russo a débuté sur Prime Video ce 10 octobre. Titré Citadel : Diana, le show nous emmène en Italie dans un futur où proche, après la destruction de l'agence d'espionnage Citadel par l'organisation Manticore. On y suit Diana (Matilda De Angelis), une agent double infiltrée chez Manticore et qui souhaite venger la mort de ses parents.

On savait depuis un moment que d'autres séries dérivées étaient prévues, en Inde, en Espagne et au Mexique. Prime Video a visiblement d'accélérer le développement de l'univers de Citadel puisque avant même la fin de la diffusion de Diana, le service de streaming a dévoilé la bande-annonce de Citadel : Honey Bunny (vidéo en une d'article). Un second spin-off donc, créé par Sita Menon, qui devrait offrir un gros changement d'ambiance, peut-être pour attirer davantage le public indien.

La bande-annonce de Citadel : Honey Bunny

C'est en effet en Inde que va se dérouler la prochaine série d'action. Contrairement aux précédentes séries, Citadel : Honey Bunny devrait mettre l'accent sur l'humour. Ne serait-ce que par l'histoire de ses personnages principaux et leur implication dans le monde de l'espionnage prête à la comédie. Comme on peut le voir dans la vidéo promotionnelle, un cascadeur, Bunny, et une actrice, Honey, vont se rencontrer sur des tournages. Mais la fiction va devenir réalité pour le duo qui sera plongé, des années plus tard, dans une affaire d'espionnage dangereuse et devra protéger leur fille Nadia.

La bande-annonce offre son lot d'explosions et de fusillades entrecoupées de passages plus légers. Sans tomber dans le cliché des productions de Bollywood, Citadel : Honey Bunny semble en avoir tiré plusieurs éléments, notamment dans le ton. On pense également un peu à True Lies devant l'équipe qui accompagne les deux personnages principaux, à la différence qu'ici ces deux-là seront bien à l'aise dans les combats. Samantha Ruth Prabhu et Varun Dhawan interprètent respectivement Honey et Bunny. La série sera à découvrir juste après Citadel : Diana, le 7 novembre sur Prime Video.