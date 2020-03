Après Game of Thrones, Jack Gleeson (Joffrey) revient dans une série

Après avoir marqué les esprits pour son interprétation du roi sadique Joffrey Baratheon dans "Game of Thrones", Jack Gleeson reviendra bientôt à la télévision. Le ton de sa nouvelle série, ainsi que le personnage qu'il y jouera, n'auront cette fois rien à voir avec le rôle qui l'a rendu célèbre.

Après six ans d’absence, Jack Gleeson va bientôt faire son retour sur le petit écran. Révélé mondialement par son rôle du roi Joffrey Baratheon dans Game of Thrones, l’acteur irlandais sera à l’affiche d’Out Of Her Mind, produite par la BBC. Gleeson changera de registre pour l’occasion puisqu’il s’agira d’une série comique, créée par la comédienne Sara Pascoe.

Alors qu’on ne sait pas encore ce qui constituera l’intrigue, la série est décrite par la BBC comme étant "différente du format traditionnel des sitcoms, puisqu’elle combine des personnages excentriques, de l’animation et des explications scientifiques" . Ce synopsis annonce une histoire drôle racontée de manière originale, qui devra parvenir à convaincre le public.

Le projet marquera donc le retour de Gleeson à l’écran, lui que l’on n’a plus vu depuis la mort de son personnage dans la sixième saison de la série de D. B. Weiss et David Benioff, en 2014. Son absence de plusieurs années ne s’explique pas par un manque d’opportunités, puisque sa performance en roi détestable avait été saluée à la fois par le public et la critique. On peut donc supposer que le comédien a dû recevoir de nombreuses offres depuis. À l’époque de sa dernière apparition dans Game of Thrones, l’Irlandais avait déclaré simplement vouloir faire une pause dans sa carrière d’acteur.

Un casting au service de l'humour

Out of Her Mind est développée par Sara Pascoe, une comédienne anglaise auteure de plusieurs spectacles et apparue dans des émissions humoristiques à la télévision britannique. Même si on ne connaît encore rien de l’intrigue, son pedigree promet donc une série largement basée sur l’humour. Pascoe y jouera d’ailleurs l’un des principaux rôles aux côtés de Gleeson.

D’autres acteurs ont aussi été annoncés au casting. Juliet Stevenson, vue notamment dans Joue-là comme Beckham et Le Sourire de Mona Lisa, fera partie de la distribution. Navin Chowdhry, qui tenait le rôle d’un pilote de la résistance dans Les Derniers Jedi, Fiona Button, alias Tess dans Lip Service, et Cariad Lloyd, elle aussi comédienne de stand-up apparue dans plusieurs émissions britanniques, seront également de la partie. Le poète et artiste de hip-hop Scroobius Pip a aussi été annoncé à l’affiche. Comme pour l’intrigue, on ne connaît pas encore le nom des personnages qu’ils interpréteront.

Prévue pour cette année, Out Of Her Mind n’a pas encore de date de sortie.