Après House of the Dragon, un nouveau prequel sur la conquête d'Aegon ?

La Conquête d'Aegon le Conquérant bientôt sur HBO ? La chaîne serait en train de développer un autre préquel de Game of Thrones sur les Targaryen avec une période charnière de l'histoire de Westeros. On vous en dit plus !

House of the Dragon : une saison 2 et un autre préquel ?

Après la fin de Game of Thrones, HBO a rapidement mis en route un premier préquel de la série consacré à la famille Targaryen : House of the Dragon. Diffusé l'été dernier, le show se déroule à une période charnière de l'histoire de la dynastie : celle de la guerre de succession ayant entraîné la chute des ancêtres de Daenerys. La première saison a été un énorme succès pour la chaîne, de quoi lancer une saison 2 attendue pour 2024 mais également d'autres projets...

Viserys Targaryen (Paddy Considine) - House of the Dragon épisode 1 © HBO

Ainsi, comme nous l'apprend Variety, un autre préquel sur les Targaryen serait actuellement en projet du côté de HBO. Et il concerne la période la plus passionnante de l'oeuvre de George R.R. Martin.

La Conquête d'Aegon bientôt sur nos écrans ?

En effet, Variety avance que la chaîne américaine serait actuellement en pleine phase de développement d'un préquel de Game of Thrones sur Aegon le Conquérant. Si ce nom ne vous est pas inconnu, c'est qu'il revêt une importance toute particulière dans l'histoire de Westeros. En effet, Aegon Targaryen premier du nom a mené une conquête au terme de laquelle il est devenu le premier roi des Sept Couronnes, et a forgé le célèbre Trône de Fer. L'année zéro dans le calendrier de Westeros démarre d'ailleurs l'année de la conquête d'Aegon.

La Conquête d'Aegon, aidé de ses deux épouses-soeurs Visenya et Rhaenys, a duré près de deux ans et a marqué le début de l'âge d'or de la famille Targaryen. Pour s'emparer du Trône de Fer, Aegon a dû remporter de nombreuses batailles épiques, dont la Bataille du Champ de Feu qui a vu s'affronter l'armée d'Aegon et celle des Lannister, ainsi que la destruction de la gigantesque forteresse d'Harrenhal, engloutie par les flammes crachées par Balerion la Terreur, le plus grand dragon jamais vu à Westeros. De leur côté, Visenya et Rhanys chevauchaient également deux énormes dragons : Vhagar (que l'on a aperçu dans House of the Dragon) et Meraxès (qui devrait apparaître dans la saison 2).