Après L’Amie Prodigieuse, un autre roman d’Elena Ferrante va être adapté en série

Après les quatres tomes de "L’Amie Prodigieuse", un autre roman d’Elena Ferrante va faire l’objet d’une adaptation pour le petit écran. Sa dernière œuvre, "The Lying Life of Adults", pas encore sortie en France, deviendra une série produite par Netflix.

Aidé de la boîte de production italienne Fandango, Netflix adaptera le nouveau roman d’Elena Ferrante, The Lying Life of Adults, en série. L’Amie Prodigieuse, l’œuvre en quatre tomes de l’auteure, fait déjà l’objet d’une adaptation produite par la Rai depuis 2018. La diffusion de la deuxième saison s’est achevé il y a quelques semaines, et une troisième est d’ores-et-déjà prévu, sans que l’on sache pour quand.

Alors que le nouveau livre d’Elena Ferrante n’est pas encore disponible en France, il a fait un carton lors de sa sortie en Italie, en novembre de l’année dernière. Il sera publié dans 25 pays à partir du 1er septembre prochain, et même si la liste de ces pays n’a pas filtré, les lecteurs français devraient donc pouvoir le découvrir à ce moment.

Situé dans les années 1990, The Lying Life of Adults dresse le portrait d’une jeune italienne nommée Giovanna pendant son passage de l’enfance à l’adolescence. Elle semble se chercher en fréquentant deux villes décrites comme opposées, la Naples d’en-haut, riche et raffinée, et celle des bas-fonds, un endroit de débauche et de vulgarité.

The Lying Life of Adults avant de nombreuses autres productions italiennes pour Netflix ?

Felipe Tewes, le directeur de la branche des Séries Originales en Langues Locales de Netflix, s’est montré enthousiaste à l’idée d’adapter le prochain roman d’Elena Ferrante :

Nous sommes très honorés de développer une série basée sur The Lying Life of Adults. Les livres d’Elena Ferrante ont inspiré et captivé les lecteurs en Italie et à travers le monde, et nous sommes très heureux d’adapter sa dernière œuvre à l’écran pour notre public mondial.

Netflix a augmenté le nombre de ses productions en Italie. Le géant du streaming aura même bientôt ses bureaux à Rome, et devrait donc bientôt proposer un plus grand nombre d’histoires situées dans le pays. En plus de l’écrivaine napolitaine, d’autres auteurs transalpins pourraient donc voir leurs œuvres adaptées au petit écran.

Elena Ferrante est l’une des écrivaines les plus lues et les plus populaires du 21ème siècle. À tel point qu’en 2016, Time Magazine l’avait nommée comme l’une des personnes les plus influentes de l’année. Alors que les deux premières saisons de la série adaptée de L’Amie Prodigieuse ont été très bien reçues par le public et la critique, The Lying Life of Adults a donc aussi des chances de faire un carton à sa sortie.

La série n’en étant qu’au tout début de son développement, nous n’avons pour le moment aucune information sur son casting ou sa date de sortie.