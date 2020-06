Après le succès du documentaire produit par ESPN "The Last Dance", un nouveau documentaire sur Earvin "Magic" Johnson va être produit. Depuis sa sortie, "The Last Dance" est devenu le documentaire d’ESPN le plus populaire de l’histoire de la chaîne.

Découpé en 10 épisodes d’environ 50 minutes, The Last Dance revient sur l’ascension des Chicago Bulls et leurs six titres de champion de NBA de 1991 à 1993 et de 1996 à 1998. Le documentaire de ESPN est surtout centré sur Michael Jordan, considéré comme le meilleur joueur de basket de tous les temps. Sorti le 20 avril dernier, le documentaire est toujours disponible sur Netflix.

La lumière sur Magic Johnson

Au vu du succès de The Last Dance, il n’est pas surprenant d’apprendre que des producteurs ont décidé d’essayer de capitaliser sur sa popularité. Magic Johnson est également l’un des basketteurs les plus populaires de l’histoire, et de nombreux fans devraient donc attendre avec impatience de découvrir un documentaire sur l’ancien joueur, annoncé par Variety.

Comme pour The Last Dance, le documentaire s’appuiera aussi sur des images d’archives de Johnson, et des interviews d’autres stars, de sa famille, et d’autres joueurs NBA. Toujours selon Variety, des réalisateurs pour le projet sont actuellement recherchés.

Le documentaire n’a pas encore de titre. Et même si rien n’a été annoncé officiellement à ce sujet, on imagine qu’il suivra le même format que celui sur les Bulls et Jordan, et sera découpé en plusieurs épisodes. Les producteurs du documentaire ont également annoncé avoir reçu un « accès sans précédent » au basketteur membre du Hall of Fame.

Un documentaire dans la lignée de The Last Dance

Tout comme Michael Jordan, Earvin Johnson a eu une vie mouvementée. Sur le plan sportif, il a été la pièce principale de l’équipe des Lakers qui a remporté cinq championnats, en 1980, 1982, 1985, 1987 et 1988. En plus de ses titres avec les Lakers, il a remporté trois titres de MVP et une médaille d’or aux Jeux olympiques de 1992, et a été sélectionné pour 12 All Star Games. Mais sur un plan plus personnel, il est aussi devenu partisan de la recherche pour un remède contre le SIDA, après avoir annoncé l’avoir contracté en 1991. Depuis sa retraite, Johnson s’est reconverti en businessman, et a aussi eu du succès dans le domaine des affaires.

Des représentants de NSV se sont exprimés sur la nouvelle :

En grandissant, nous avons vu Magic Johnson non seulement comme une légende de la NBA, mais comme un homme qui transcendait le sport . Nous sommes honorés de pouvoir aider à raconter l’histoire d’un homme qui a ouvert tant de portes et inspirés des millions de gens.

Alors que The Last Dance avait été rendu accessible à travers le monde en étant diffusé par Netflix, on ne sait pas encore s’il en sera de même pour le nouveau documentaire sur Johnson.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le nouveau documentaire sur Magic Johnson. Il faudra sans doute attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de savoir quand il sera diffusé.