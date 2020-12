Après toi, le chaos sur Netflix : c'est quoi cette série du créateur d'Elite ?

On vous dit tout sur "Après toi, le chaos", nouvelle et prometteuse série originale Netflix tout droit venue d'Espagne. D'autant que son créateur n'en est pas à son coup d'essai pour la plateforme.

Après toi, le chaos : de quoi ça parle ?

Après toi, le chaos s'articule autour de Raquel, jeune professeure de littérature, alors qu'elle arrive dans un nouveau lycée niché au cœur des montagnes de la Galice. L'endroit qu'elle découvre peu à peu n'est pour autant pas inconnu de son mari, puisque c'est là qu'il a grandi. Après une mauvaise passe, le couple espère donc prendre un nouveau départ dans ces lieux. Malheureusement, les circonstances du remplacement de Raquel sont quelque peu morbides puisque la professeure qui la précédait s'est en fait suicidée.

Après toi, le chaos ©Netflix/Jaime Olmedo

Plus les jours passent et plus la jeune femme se rend compte que beaucoup d'autochtones, y compris ses propres collègues, ont des choses à cacher. Alors que ses élèves se montrent de plus en plus virulents - rappelant l'intrigue de L'Heure de la sortie, porté par Laurent Lafitte -, l'enseignante va tenter de percer les nombreux secrets qui l'entourent.

Célèbre créateur

Le créateur de Après toi, le chaos n'est autre que Carlos Montero. Ce dernier connaît d'ailleurs bien Netflix puisqu'il a déjà collaboré avec la plateforme sur un de ses précédentes créations... Elite. Cette fois-ci, avec Après toi, le chaos, le scénariste adapte son propre roman El desorden, paru en 2016. Ce qui est sûr, c'est que les deux shows partagent d'emblée plusieurs caractéristiques. Tous deux se déroulent dans et autour un établissement scolaire - plus précisément un lycée. D'autre part, les secrets et faux-semblants semblent avoir encore une fois la part belle.

Après toi, le chaos ©Netflix/Jaime Olmedo

Les huit épisodes de la saison 1 de Après toi, le chaos s'articuleront autour de deux timelines différentes. Il est plus que vraisemblable qu'on suive à la fois l'arrivée de Raquel et ses pérégrinations ainsi que les dernières semaines de sa prédécesseur, Viruca, avant qu'elle ne mette fin à ses jours. On découvrira sans doute ce qui a bien pu motiver son tragique geste.

Des visages bien connus

Il eut été étrange que Carlos Montero, sous l'impulsion de Netflix - ou non -, ne fasse appel à l'un des comédiens de son précédent programme à succès. Tandis qu'Ester Exposito a récemment tourné dans Quelqu'un doit mourir, thriller encore une fois estampillé Netflix, c'est au tour de l'acteur Aron Piper d'apparaître dans un nouveau show. L'interprète d'Ander dans Elite jouera ici un des élèves de Raquel. Cette dernière est campée par Inma Cuesta, vue notamment dans Everybody Knows et Julieta. C'est Barbara Lennie qui prête quant à elle ses traits à Viruca. La comédienne s'est illustrée dans le drame policier El Reino, mais aussi, à l'image de sa co-star, dans le fameux Everybody knows ! Pour incarner l'époux de Raquel, German, c'est l'acteur Tamar Novas (Alta Mar) qui a été choisi. Enfin, Roberto Enriquez (Derrière les barreaux) complète la distribution principale de la mini-série.

Tandis que se profile une saison 4 aux allures de reboot pour Elite, laissant nombre de fans dubitatifs et peu enclins à laisser partir Nadia, Lu et Carla, Après toi, le chaos sera une belle alternative teintée de mystère et de multiples dangers. À découvrir le 11 décembre sur Netflix.