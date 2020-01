Aquaman sera bientôt de retour dans une mini-série animée

Vous avez aimé ? Partagez :

« Aquaman » va bientôt revenir à l’occasion d’une mini-série animée en trois parties. Intitulée « King of Atlantis », elle sera diffusée sur HBO Max et sera produite par James Wan, le réalisateur du premier film.

En attendant Aquaman 2 prévu pour le 14 décembre 2022, les fans de l’univers DC pourront replonger dans les profondeurs d’Atlantis grâce à une mini-série centrée sur le personnage. Warner Bros a en effet commandé une série animée en trois parties qui se déroulera après les événements d’Aquaman. Intitulée Aquaman : King of Atlantis, cette série sera réalisée en animation pour être diffusée sur HBO Max.

Pour rappel, Aquaman est sorti en décembre 2018. Le film de James Wan a reçu des critiques relativement positives. Mais c’est surtout du côté du box-office que le film a cartonné avec plus de 1,1 milliard de dollars de recettes à travers le monde. Une véritable réussite financière qui a fait un réel bien à Warner Bros et plus précisément au DC Extended Universe. La suite est très attendue par les fans et devrait prochainement entrer en production.

En attendant Aquaman 2

Aquaman : King of Atlantis devrait débuter directement après le premier film. La série commencera lors du premier jour d’Arthur Curry en tant que roi d’Atlantis. Il sera entouré de ses deux fidèles conseillers : Vulko et Mera. Aquaman devra faire face aux habitants de la surface et à son frère qui cherche toujours à s’emparer du trône.

Pour le moment on ne sait pas encore si les acteurs originaux viendront prêter leurs voix pour les besoins du dessin animé. Mais pour trois épisodes, le casting devrait certainement faire un effort pour gratifier les fans de leur présence. On ne sait pas encore qui va s’occuper de l’écriture de cette mini-série, ni même qui va la réaliser, mais James Wan officiera en tant que producteur. Sarah Aubrey, responsable du contenu original de HBO Max, a déclaré ceci à propos du projet :

C’est une propriété de DC. Dans la foulée du succès fracassant du film de Warner Bros Pictures, nous sommes certains que Aquaman : Kings of Atlantis sera un ajout passionnant à notre liste de programmes pour enfants et familles.

Des paroles qui suggèrent que le programme sera donc dédié aux plus petits. Reste à savoir si le projet sera suffisamment mature pour se mettre les fans du film dans la poche. Pareillement, on ne sait pas encore si cette mini-série servira à faire le lien avec Aquaman 2 ou pas. Affaire à suivre donc.