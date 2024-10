3 ans d'attente pour la saison 2, cette bombe de Netflix est bientôt de retour et promet du lourd

Netflix a dévoilé une dernière bande-annonce de la saison 2 de "Arcane", attendue depuis trois ans. Les prochains épisodes seront dévoilés en trois parties.

Arcane, une série d'animation exceptionnelle

Que le temps a dû paraître long pour les abonnés de Netflix qui découvraient en novembre 2021 la première saison d'Arcane. La série d'animation, dérivée de l'univers du jeu vidéo League of Legend (2009), avait impressionné par ses qualités visuelles. Le studio d'animation français Fortiche Production faisant le choix de mêler animation 2D et 3D avec une esthétique stylisée capable d'éblouir lors de scènes d'action dynamiques. Mais même lors de passages plus calmes, voire dramatiques, Arcane est parvenue à nous séduire.

Pour rappel, le show se déroule dans le monde de Runeterra. Dans la haute-ville, Piltover, se trouve une population aisée qui évolue grâce aux inventions de nouvelles technologies. Mais en bas, dans le district de Zaun, la pauvreté oblige une partie des habitants à voler pour survivre. C'est là que se trouvent Vi et Powder, deux sœurs qui voient leur vie basculer après une escapade dans la haute-ville et le vol de cristaux bleus dont elles n'imaginent pas encore la puissance.

La nouvelle bande-annonce de la saison 2

Trois ans se sont écoulés depuis la mise en ligne de la saison 1 d'Arcane. Une éternité pour les fans, qui vont enfin voir leur patience payer. D'ici quelques jours, Netflix proposera la saison 2 pour poursuivre l'aventure de Vi et Powder (qui se fait désormais appeler Jinx). Pour s'y préparer, la plateforme de streaming a mis en ligne une nouvelle bande-annonce (vidéo en une d'article) qui débute en rappelant certains éléments des premiers épisodes.

Arcane saison 2 ©Netflix

C'est ainsi la voix de Vander qui se fait entendre et dit à Vi de protéger sa famille coûte que coûte. Seulement, après leurs séparations, les deux sœurs ont pris des chemins différents. Surtout Powder/Jinx, qui a sombré dans la folie et basculé à la fin de la saison 1. Dans cette suite d'Arcane, Vi considérera que celle-ci est morte et fera tout pour l'arrêter. Car Jinx va mener une révolte contre Piltover et une guerre s'annonce avec des combats musclés et des technologies toujours plus puissantes.

Une diffusion en trois temps sur Netflix

Enfin, cette bande-annonce permet surtout à Netflix de préciser ses dates de diffusions pour la saison 2. Comme pour la première, celle-ci arrivera en trois temps. Un premier acte (a priori de trois épisodes) le 9 novembre, un second le 16 novembre et un troisième le 23 novembre.