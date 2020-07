Archer : un trailer et une date pour la saison 11

La saison 11 de « Archer » se dévoile à travers sa première bande-annonce. L'agent secret pas comme les autres est de retour pour de nouvelles aventures en septembre prochain. Et ses premières images semblent assurer un retour explosif.

Archer : un petit classique

En 2009, Adam Reed entre dans la cour des grands en proposant Archer. Une série animée pour adultes qui rejoint le genre par la grande porte et se fait rapidement un nom. Disponible sur Netflix, Archer raconte le destin de Sterling Archer, un agent secret qui parodie James Bond. Accompagné de ses acolytes, il déjoue les plans machiavéliques de ses ennemis depuis maintenant 10 saisons. Produit par FX Networks, la série sera prochainement de retour pour une onzième saison. La chaîne vient de partager la première bande-annonce de cette nouvelle aventure, qui sera disponible en septembre prochain.

Premières images de la saison 11

Et ces premières images annoncent un retour en bonne et due forme de Archer. L'agent secret vient de sortir de son coma et va devoir se réhabituer à la vie réelle, qui est finalement assez proche de ses délires de comateux. Il y a cependant quelques petits changements depuis qu'il est tombé dans le coma. Cyril a pris du muscle et de l'assurance, Cheryl a arrêté l'alcool (enfin en théorie), et Malory a changé quelques règles au sein de l'agence. Les autres personnages (Pam, Lana et Krieger) sont également présents. Mais le retour de Archer, qui se déplace dorénavant avec une canne, va déstabiliser ce nouvel équilibre.

Sans en dévoiler trop, cette première bande-annonce a de quoi rassurer les fans. L'essence du show et l'ambiance explosive sont toujours au rendez-vous. Les dialogues incessants et les situations improbables semblent toujours dicter l'intrigue des épisodes. C'est un véritable plaisir pour les amateurs de la série de revoir Archer après plus d'un an d'attente et sa fameuse virée dans l'espace. Côté casting, rien ne change. H. Jon Benjamin double toujours Archer, accompagné de Judy Greer, Amber Nash et Chris Parnell. Cette onzième saison est attendue sur les plateformes FXX et Hulu le 16 septembre prochain.