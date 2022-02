Archive 81 : la créatrice a déjà des idées pour la saison 2

Disponible sur Netflix depuis le 14 janvier dernier, Archive 81 connaît un vrai succès. Produite par le maître de l'horreur James Wan, elle est composée de huit épisodes d'une heure qui nous entraînent dans un univers à la lisière du fantastique et de l'horreur.

La série s'intéresse au parcours de Dan (Mamoudou Athie), un jeune archiviste embauché pour restaurer des mystérieuses VHS filmées par une jeune femme, Melody (Dina Shihabi), aujourd'hui disparue. Au fil des visionnages, il se rend compte que ces VHS l'entraînent dans un monde surnaturel, dans lequel se trouve Melody.

Persuadé qu'il peut sauver la jeune femme, il s'enfonce de plus en plus loin dans cet univers menaçant. Jusqu'à s'y retrouver prisonnier. En effet, dans le dernier épisode, Dan se réveille en 1994, juste après l'incendie du Visser. De son côté, Melody est de retour en 2021 (mais ça n'est peut-être pas une bonne chose). De quoi ouvrir beaucoup de possibilités pour une saison 2...

En moins d'un mois, Archive 81 s'est imposée comme un des programmes les plus visionnés de Netflix. En France, elle figure toujours dans le top 10. Une saison 2 est donc plus que probable, même si la plateforme ne l'a toujours pas officialisé.

La créatrice de la série, Rebecca Sonnenshine, a évidemment déjà des idées pour la suite, comme elle l'a confié à Variety. Elle a tout d'abord voulu clarifier que Dan se trouvait bel et bien en 1994, que ça n'était pas une hallucination. Et de ce que cela pouvait signifier :

Il est en 1994. Et la question que l'on se pose est la suivante : nous voyons des gens disparaître dans l'autre monde à différentes périodes. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, il y a des petites brèches. Des portées d'entrée, et des portes de sortie différentes. Il est donc possible que des gens se trompent de portes de sortie.