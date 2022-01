Archive 81 : un trailer inquiétant pour la série d'horreur Netflix

L'horreur est un genre qui se porte particulièrement bien depuis un paquet d'années et le petit écran ne manque évidemment pas de s'engouffrer dans la brèche. C'est une nouvelle fois le cas avec "Archive 81", une série Netflix qui se dévoile dans une bande-annonce.

Archive 81 : la nouvelle série d'horreur originale Netflix

Netflix nous ayant habitué à sortir des hits de derrière les fagots sans qu'on s'y attende (le dernier exemple en date est Squid Game), il est désormais plus raisonnable de surveiller toutes les prochaines sorties pour essayer de peut-être deviner quels seront les succès de demain. On s'intéresse donc aujourd'hui à Archive 81, une série horrifique qui fait se mélanger des motifs connus dans le cinéma d'horreur. Avec la première bande-annonce, vous allez vite comprendre ce que l'on veut dire.

Mais avant, intéressons-nous au scénario. Celui-ci met en scène Dan, un archiviste capable de restaurer des images et des vidéos. Au moment où lui sont confiées des cassettes rescapées d'un incendie, d'étranges événements débutent. Il ne fait aucun doute que les cassettes sont la cause de tout ça. Notre héros se retrouve embarqué contre son gré dans un cauchemar terrifiant.

Archive 81 ©Netflix

Une intrigue mystérieuse

Par le biais de ces images, on comprend qu'il va être question d'une jeune femme, Melody. Elle est à la fois autrice des cassettes ainsi que la pièce centrale du script. Une petite vibe found footage se fait évidemment sentir. Mais Archive 81 semble vouloir aller dans une discrétion plus élaborée, avec une sorte de menace démoniaque et des membres d'une secte. La bande-annonce est bien entendu élaborée de façon à nous donner des indices sans dévoiler le fin mot de cette histoire.

Il faut désormais attendre le 14 janvier prochain pour découvrir de quoi il en retourne et pour voir si le programme parvient à attirer en nombre les abonnés. Il pourra compter sur la présence de Mamoudou Athie en tête d'affiche et, de manière générale, le casting ne présente pas des têtes connues du très grand public. En revanche, précisons que Atomic Monster, la boîte de production de James Wan, est dans le coup. Pour les amateurs de genre, cela voudra sûrement dire quelque chose.