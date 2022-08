Armie Hammer : sa descente aux enfers dévoilée dans un documentaire choc

Armie Hammer était encore, jusqu'à l'année dernière, un acteur très demandé par les grands studios hollywoodiens. Mais ça, c'était avant que de graves accusations ne soient portées contre lui. Pour ne pas arranger son affaire, un documentaire dans lequel les victimes témoignent de ses actes impardonnables va bientôt être diffusé.

Armie Hammer : d'acteur prodige...

Né à Los Angeles, Armie Hammer était presque destiné à devenir un acteur qui brille à Hollywood. En effet, celui qui débute sa carrière en 2005 dans un épisode d'Arrested Development se révèle définitivement avec une double interprétation des jumeaux Winklevoss dans le drame The Social Network.

Dès lors, les films s'enchaînent pour lui : J. Edgar, Blanche-Neige et surtout le premier rôle dans la superproduction Lone Ranger (qui est malheureusement un échec commercial). Il rejoint ensuite Henry Cavill dans le film d'espionnage Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E, avant de prendre ses distances avec l'univers du blockbuster. Il rejoint ainsi le circuit indépendant avec des films tels que The Birth of Nation et Nocturnal Animals.

La consécration arrive en 2017 lorsqu'il forme un duo émouvant avec la jeune révélation Timothée Chalamet dans le film Call Me by Your Name. Pour son rôle, Armie Hammer est nommé pour le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. À 32 ans seulement, le comédien est alors au sommet. On se dit que rien ne peut lui arriver.

... à présumé violeur-cannibale

En 2021 pourtant, de sombres confessions commencent à être dévoilées dans les médias. La première salve arrive ainsi en janvier 2021 lorsque des conversations privées entre Armie Hammer et des femmes avec qui il a eu des relations intimes sont révélées sur les réseaux sociaux. Le comédien fait ainsi usage de mots crus, évoquant des fantasmes d'ordre cannibale.

Si Armie Hammer nie au départ les faits qui lui sont reprochés, la seconde salve arrive en mars de la même année lorsqu'une d'entre elles l'accuse de l'avoir séquestrée et violée en 2017. D'autres femmes se décident également à parler, ce qui entraîne un blacklistage de plusieurs projets cinématographiques en cours à l'encontre de l'acteur.

Rebecca ©Netflix

Dans un documentaire diffusé sur Discovery+, plusieurs femmes témoignent des abus sexuels et cannibales de l'acteur. Une bande-annonce a ainsi été dévoilée, dans laquelle les victimes ainsi que des proches sont tour à tour interviewées. Intitulée House of Hammer, cette série documentaire en trois parties ne laisse rien passer, comme le montre le trailer : des SMS choquants d'Armie Hammer affirmant qu'il est 100% cannibale aux paroles des victimes, en passant par une enquête approfondie sur la famille Hammer (dont l'un des membres aurait commis un meurtre), le documentaire ne laisse rien au hasard et devrait un peu plus enfoncer l'acteur auprès de l'opinion publique.

House of Hammer sera diffusé à partir du 2 septembre sur Discovery+ aux États-Unis. Aucune date française n'est encore prévue. Découvrez la bande-annonce en tête d'article.