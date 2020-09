Arnold Schwarzenegger dans une série d'espionnage

Arnold Schwarzenegger va faire une infidélité au cinéma pour tourner dans sa première série télé. Un show d'espionnage créé par le père de "Scorpion".

Arnold Schwarzenegger : premier épisode

Selon nos confrères de Deadline, Arnold Schwarzenegger aurait signé pour être la star et le producteur exécutif d'une série télé développée par Skydance Television. Ce sera sa première incursion dans le monde des shows télévisés scénarisés. Ce programme est créé par Nick Santora, déjà derrière Scorpion. Il mettra en scène une histoire d'espionnage international avec un père et sa fille au centre de l'intrigue. Le paternel sera donc joué par l'ancien gouverneur de Californie. Le casting pour sa progéniture est en cours en ce moment même.

Skydance proposera très bientôt le projet aux services de streaming. Avec Schwarzenegger en tête d'affiche, il faut s'attendre à une guerre des enchères entre Netflix, Amazon, Disney et consorts. Santora étant déjà producteur exécutif et showrunner de la prochaine série adaptée des romans Jack Reacher par Amazon studios, ces derniers ont donc une longueur d'avance.

Santora : un homme occupé

Outre les deux séries sus-citées, Santora est actuellement le producteur exécutif/showrunner sur deux shows diffusés sur Quibi. Tout d'abord Most dangerous game, un thriller avec Liam Hemsworth qui joue un jeu dangereux dans lequel il doit survivre pendant 24h alors qu'il est attaqué par des inconnus. L'autre show se nomme Le Fugitif avec Boyd Holbrook et Kiefer Sutherland. Reboot de la série des années 60, on y suit la fuite d'un ouvrier accusé à tort d'attentat terroriste qui va devoir prouver son innocence.

Sur son tableau de chasse de producteur, on peut également y trouver New-York Police judiciaire, Prison Break, Lie to me et Vegas. Un CV qui commence à être fort recommandable.

Arnold Schwarzenegger est apparu lui dans le récent Terminator: Dark Fate, où il reprenait son rôle de T-800, mais en version vieillissante.

Il sera bientôt du casting de l'intriguant Kung Fury II: The movie, que l'on espère encore plus fou que le premier. Dans les projets à plus grande échelle, il sera aux côtés de Danny DeVito et d'Eddie Murphy dans la suite de Jumeaux, intelligemment appelé Les Triplés.

Retour à la case espion

Le géant austro-américain a en effet déjà joué un espion dans le très bon True Lies de James Cameron, avec Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton et Tia Carrere. Le film est un remake de La Totale ! de Claude Zidi, même s'il faut vraiment le savoir pour s'en rendre compte tellement les films n'ont rien à voir sur la forme.

On y suit Harry Tasker, un homme qui mène une double vie. S'il passe pour un fade représentant en informatique auprès de sa famille, la réalité est tout autre. Il est secrètement agent secret travaillant pour le Secteur Oméga - Le Dernier Rempart du gouvernement des États-Unis. Une série d’événements extraordinaires vont embrigader sa femme et sa fille dans une histoire de terrorisme.

Produit pour un budget record à l'époque de $115 millions, il en rapporte près de 380 dans le monde. En France, il réunira plus de 1,8 millions de spectateurs en salle. Jamie Lee Curtis aura même l'honneur de recevoir le Golden Globe de la meilleur actrice dans une comédie. Un trophée fort mérité pour son interprétation jouissive de femme maladroite mais courageuse.

A noter que le film est en cours d'adaptation en série. Destiné au départ à la Fox, il sera finalement diffusé sur Disney +. Il se murmure même qu'Arnold Schwarzenegger y fera une apparition clin d’œil. Annoncé en 2019, le show n'a toujours par de date de sortie.