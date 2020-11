Arnold Schwarzenegger : sa série d'espionnage sera diffusée sur Netflix

Netflix tape encore une fois très fort en récupérant les droits de diffusion de la première série télé dans laquelle apparaîtra Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger change de cadre

C'était la grosse info du mois de d'août. Nos confrères de Deadline annonçaient qu'Arnold Schwarzenegger avait signé pour être la star et le producteur exécutif d'une série télé. Un premier voyage vers le pays des shows télévisés scénarisés assez symptomatique de notre époque. De plus en plus de stars sont en effet séduites par la qualité des programmes proposés sur nos (de moins en moins) petits écrans. Le célèbre interprète de Terminator sera donc des réjouissances de ce show à venir créé par Nick Santora, déjà derrière Scorpion. Il mettra en scène une histoire d'espionnage international avec un père et sa fille au centre de l'intrigue. L'ex-gouverneur de Californie y incarnera le paternel. Face à lui, Monica Barbaro, qui sera prochainement à l'affiche de Top Gun : Maverick, incarnera sa fille.

La guerre à la chaîne

Avec un tel pédigrée, on se doutait bien que les chaînes de télé et de streaming allaient se battre pour en gagner les droits de diffusion. Santora étant déjà producteur exécutif et showrunner de la prochaine série adaptée des romans Jack Reacher par Amazon studios, on pensait que ces derniers auraient une longueur d'avance. Il faut croire qu'elle n'a pas suffi face aux promesses de leur plus gros concurrent direct. La série sera en effet diffusée sur Netflix, comme l'annonce The Hollywood Reporter. Ce sont donc bien les papas de Stranger Things qui ont gagné la guerre des enchères et l'accueilleront dans les années à venir.

On ne connaît pas grand chose de plus de ce projet, si ce n'est que les épisodes seront d'une durée d'une heure. Vu la situation sanitaire actuelle et toutes les productions mises en pause, il va falloir s'armer de patience avant de voir les premières images de la série.

En attendant, Arnold Schrzenegger est annoncé aux castings de deux autres projets : Kung Fury II: The movie, que l'on espère encore plus fou que le premier, et Les Triplés, la suite de Jumeaux avec Danny DeVito et Eddie Murphy.

Une fille très discrète

On ne va pas vous faire l'affront de vous présenter ici le CV d'Arnold Schwarzenegger, mais plutôt se pencher avec un peu plus d'attention sur celui de celle qui jouera sa fille. Comme on l'a évoqué un peu plus haut dans l'article, Monica Barbaro sera dans le prochain épisode de Top Gun qui sortira en France le 14 juillet 2021.

Il s'agira de ses premiers pas dans le monde du cinéma puisqu'elle n'a joué jusqu'à présent que dans des séries télévisuelles.

La jeune actrice a en effet commencé par de petits rôles dans Hawaii 5-0 et Crazy Ex Girlfriend. Elle décroche ensuite un premier rôle récurrent dans UnREAL saison 2. Elle rebondit ensuite en incarnant le personnage d'Anna Valdes dans Chicago P.D et Chicago Justice. Cette dernière étant annulée, elle intègre la distribution de trois nouvelles séries : The Good Cop, Splitting up together et Stumptown. A se demander si la comédienne porte malheur, les trois n'ont pas connu une longue vie. Doit-on commencer à avoir peur pour celle à venir ? Espérons que la présence de Schwarzenegger lui évite un sort funeste un peu trop rapide.