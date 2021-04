Arrête Papa, tu me fais honte ! sur Netflix : c'est quoi cette sitcom avec Jamie Foxx ?

On vous dit tout sur "Arrête Papa, tu me fais honte !", nouvelle série comique portée par le talentueux Jamie Foxx. Dispo sur Netflix dès le 14 avril.

Arrête Papa, tu me fais honte ! : de quoi ça parle ?

Une fois n'est pas coutume, la célèbre plateforme au logo rouge propose à ses abonnés une nouvelle sitcom, explicitement baptisée Arrête Papa, tu me fais honte !. Le pitch ? Brian Dixon, veuf et dirigeant d'une société de cosmétiques, voit sa vie basculer du jour au lendemain quand sa fille adolescente pose ses valises chez lui. L'occasion pour lui de renouer avec la paternité ? Vous vous en doutez, la cohabitation risque de ne pas être de tout repos !

On doit cette série comique au scénariste Bentley Kyle Evans, un habitué du genre. Ce dernier a ainsi créé des programmes tels que My Crazy Roommate, Grown Folks ou encore Family Time. Pour la petite histoire, l'auteur n'était autre que le showrunner de la sitcom The Jamie Foxx Show, diffusée pendant cinq ans aux Etats-Unis. Concernant la réalisation des huit épisodes de la saison 1 du programme, Netflix a décidé de renouveler sa confiance en Ken Whittingham. Afficionado du format sériel, il a ainsi œuvré sur Grace & Frankie, The Good Place ou encore Black-ish.

Vous l'aurez compris, Arrête Papa, tu me fais honte ! s'inscrit comme un programme feel-good à dévorer sans modération - que ce soit seul(e) ou en famille.

Arrête Papa, tu me fais honte ! : avec qui ?

Le rôle principal de la sitcom est tenu par Jamie Foxx. Présent dans des registres variés, de la comédie (Comment tuer son Boss ?) au western hyperviolent (Django Unchained) en passant par le biopic (Ray), le comédien américain sait tout faire ! Face à lui, la jeune Kyla-Drew campe sa fille, Sasha, une adolescente au caractère bien trempé. L'actrice est déjà apparue dans Grey's Anatomy : Station 19, mais aussi dans Le Secret de Nick.

Arrête Papa, tu me fais honte ! ©Netflix

A leurs côtés, David Alan Grier (The Carmichael Show) incarne le grand-père extraverti de l'histoire. Porscha Coleman (Good Girls) joue quant à elle la sœur du protagoniste - et donc la tante de Sasha. Tous deux tâcheront d'aider Brian - toujours dans la joie et la bonne humeur - à se dépêtrer de son nouveau quotidien. Les comédiens Jonathan Kite (aka Oleg dans 2 Broke Girls), Heather Hemmens (Vampire Diaries) ou encore Valente Rodriguez (Mentalist) seront aussi de la partie !

Un rôle sur mesure ?

Jamie Foxx est aussi producteur de Arrête Papa, tu me fais honte ! aux côtés de sa fille, Corinne Foxx. Interviewé par E!, le comédien confie partager beaucoup de points communs avec son personnage dans la série. Le papa poule avoue ne jamais avoir eu peur d'embarrasser ses filles, notamment en ce qui concerne les garçons.

Arrête Papa, tu me fais honte ! ©Netflix

A cette occasion, Foxx finit par évoquer une anecdote pour le moins marquante ! Un beau jour, son aînée a ramené un garçon chez eux. Jusque là, rien d'anormal. Mais, de son côté, Jamie Foxx avait lui aussi de la visite. L'acteur accueillait l'un de ses amis proches, un certain Snoop Dog. Le père de famille n'a alors pas hésité à demander à son ami rappeur de mettre un léger coup de pression au soupirant de Corinne. On imagine aisément la tête du jeune homme, qui a du se souvenir longtemps de ce moment !

Plongez dans la vie mouvementée des Dixon dès le 14 avril sur Netflix !