Arrête Papa, tu me fais honte : un premier trailer pour la série Netflix avec Jamie Foxx

Après "Project Power", Jamie Foxx revient sur Netflix dans la série "Arrête Papa, tu me fais honte" inspirée de sa propre relation avec sa fille. À découvrir le 14 avril.

Jamie Foxx : un acteur rusé

Jamie Foxx est un acteur à qui tout réussit. S'il a commencé dans le stand up et la comédie, c'est dans le drame qu'il a connu au cinéma ses plus grandes réussites. Ses premiers pas dans un grand rôle, c'était face à Al Pacino dans L'Enfer du dimanche d'Oliver Stone. Puis la consécration ultime est venue de son interprétation de Ray Charles dans le bien nommé Ray de Taylor Hackford. Oscar du meilleur acteur à la clef, sa carrière a décollé pour ne jamais quitter le ciel du succès. Sa dernière réussite auprès du public est Project Power, un gros film d'action tourné pour Netflix dans lequel il partage l'affiche avec Joseph Gordon-Levitt. C'est également sur le service de streaming américain que nous le retrouverons dans moins d'un mois.

Arrête Papa, tu me fais honte : comme un goût de retour en arrière

Netflix est encore un de ces networks qui n'a pas dit au revoir au format sitcom originel comme on a pu en effet le voir sur des shows comme The Ranch ou The Crew. Nous découvrons aujourd'hui la bande-annonce de Arrête Papa, tu me fais honte, nouvelle comédie dans laquelle nous avons la surprise de retrouver Jamie Foxx. Sa présence est pourtant justifiée par un argument de poids : il est le créateur du show et l'histoire s'inspire de sa relation avec sa propre fille.

Arrête Papa, tu me fais honte ©Netflix

Il y incarne un père divorcée qui voit sa vie changer du tout au tout quand sa fille décide de venir vivre sous son toit. Ce propriétaire d'une marque de cosmétiques va devoir s'adapter à ce nouveau quotidien. Quant à sa fille, vivre avec un père aussi excentrique ne va pas être de tout repos.

La saison 1 de Arrête Papa, tu me fais honte sera disponible sur Netflix dès le 14 avril.