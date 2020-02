Arrow : l’acteur de Monitor insulté pour la mort d’Oliver

Vous avez aimé ? Partagez :

L’Arrowverse est arrivé à un tournant majeur avec le crossover « Crisis on Infinite Earths ». En plus d’amorcer la suite de l’univers étendu, c’est la fin d’Arrow qui est intervenue. LaMonica Garrett, l’interprète du responsable de la mort d’Oliver Queen, est depuis la cible de vives attaques.

Crisis on Infinite Earths a reconfiguré les lignes de l’Arrowverse en étant un spectacle généreux pour les fans et particulièrement chargé dans son scénario. Tous les personnages principaux de l’univers se sont alliés contre une cause commune : la menace Anti-Monitor. Différentes planètes étaient menacées et ce combat aura fait quelques victimes. Pour oser une comparaison, le crossover est l’équivalent, dans une moindre mesure et à la télévision, d’Avengers : Endgame.

C’est l’acteur LaMonica Garrett qui a pris le costume de l’Anti-Monitor, après avoir été le Monitor, sa version positive. En plus de chambouler les timeslines, le méchant est le principal responsable de la mort d’Oliver Queen. C’est sans une grande surprise qu’on a pu assister à sa mort car la série Arrow était pensée pour s’arrêter ici. Nous attendions juste de voir comment tout allait se mettre en place. La perte est conséquente, puisque l’Arrowverse a commencé avec ce personnage ! Une page se tourne et une partie du public a du mal à l’accepter.

La fin d’Arrow provoque l’énervement et la haine

Depuis le final, LaMonica Garrett est devenu la cible de fans qui le couvrent d’insultes. En 2020, des gens sont encore dans l’incapacité de faire la différence entre un acteur et un personnage, et libèrent leur haine en toute impunité sur les réseaux sociaux. L’acteur a publié sur son compte Twitter, une capture d’un message qu’il a pu recevoir sur Instragram :

Marc Guggenheim, le showrunner du crossover, s’est ensuite emparé de son propre compte pour essayer de faire retomber la pression et que les quelques illuminés qui se laissent aller à de telles pratiques cessent leur vague de haine. Il précise à son tour que LaMonica Garrett n’est qu’un acteur qui n’a pas d’influence sur la narration et que, malgré la déception, tous les personnages sont fictifs. Pour conclure, il invite – et nous le rejoignons – les déçus à faire preuve de de maturité ou « de simple décence humaine« .

Ce n’est pas la première fois que les réseaux sociaux sont un exutoire pour qu’une petite partie des spectateurs prenne une personnalité en grippe. Pour prendre un autre exemple, on se souvient tous que Kelly Marie Tran avait fait face à de violentes insultes à la suite de son apparition dans Les Derniers Jedi.