Arrow : [SPOILER] de retour sur les photos du final de la série

Le crossover Crisis on Infinite Earths est passé et il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de « Arrow ». Le dernier épisode sera diffusé le 28 janvier. Une série de photos permet de s’y préparer, avec notamment le retour attendu d’un personnage emblématique. Attention SPOILERS.

Plus que jamais, la fin est proche pour Arrow. Dans la soirée, la CW diffusera aux Etats-Unis l’épisode 9 de la saison 8, soit l’avant-dernier, qui fera office d’épisode pilote pour l’éventuel futur spin-off Green Arrow and the Canaries. Le dernier sera lui diffusé le 28 janvier et permettra de dire adieu à Oliver Queen et son équipe. Une fin annoncée depuis de nombreux mois, tout comme la mort d’Oliver.

En effet, ce dernier avait passé un marché avec le Monitor pour sauver Flash et Supergirl, on s’était donc fait à cette idée. Et c’est bien pour cela que toute la saison les producteurs auront fait en sorte de faire revenir une flopée d’anciens personnages, permettant de nous préparer à de vrais adieux. Si vous voulez garder la surprise sur les personnages de retour, ne lisez pas la suite de l’article !

Un retour assez évident pour le final d’Arrow

Parmi les revenants, il y a un personnage auquel on pense évidemment, mais dont le retour n’était pas officiel. On parle bien sûr de Felicity, qui avait quitté la série la saison précédente. Étant un personnage emblématique de la série, on ne voyait pas comment la production pouvait se passer d’elle pour le final. D’autant que son nom n’a cessé d’être évoqué tout au long de la saison, mais sans qu’on la voit apparaître à l’écran.

Grâce aux nouvelles photos du dernier épisode d’Arrow, dévoilées par CW (via TV Line), on a désormais la preuve qu’elle sera là. On peut ainsi la découvrir entourée de sa fille Mia et de Flash, à ce qu’on imagine facilement comme étant l’enterrement d’Oliver. Un moment qui sera, en plus, ponctué par la présence de Moira, la mère d’Oliver. On nous promet ainsi un final émouvant et, vraisemblablement, sans rebondissement de dernière minute qui permettrait au super-héros de revenir, encore, d’entre les morts. A vérifier tout de même le 28 janvier.

