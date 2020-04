Arrow : Stephen Amell dévoile son dernier jour de tournage

L'acteur Stephen Amell, la star de « Arrow » a posté une vidéo coulisse montrant les derniers jours de tournage de la série. L'interprète de l'archer dit officiellement au revoir à ses fans sur son compte Instagram.

Après 8 saisons, la série Arrow se conclut enfin. Le show CW centré sur l'archer, également disponible sur Netflix, est diffusé depuis 2012. Huit années de loyaux services pour Stephen Amell qui a incarné le héros DC avec abnégation. Aujourd'hui, il célèbre la conclusion de la série en proposant une vidéo des coulisses du dernier tournage du show.

Au revoir flèche verte

En plus de quelques apparitions dans l'énorme crossover Crisis on Infinite Earths, Green Arrow possède une solide base de fans. Créée par Andrew Kreisberg et Greg Berlanti, la série a été suivi méthodiquement par de nombreux spectateurs. Mais aujourd'hui, il faut se faire une raison, Arrow est terminé.

Sur son compte Instagram, Stephen Amell a posté une vidéo des coulisses du final de la série. Dans ce clip, l'équipe technique, et notamment l'actrice Emily Bett Rickards, qui campe Felicity, applaudit Amell pendant la scène finale de Arrow :

Une vidéo remplie d'émotions. Des adieux marquants pour le cast mais également pour les fans. Presque dix années d'une vie et de carrière. Emily Bett Rickards ne peut pas s'empêcher de fondre en larmes.

Bien que la série Arrow soit terminée, cela ne signifie pas pour autant que le personnage ne réapparaîtra jamais. Green Arrow est un personnage emblématique de l'écurie DC. Un héros récurrent et très célèbre qui a le potentiel pour débarquer sur le grand écran, au sein du DC Extended Universe. Peut-être, maintenant que la série est finie, que Warner Bros réfléchit à introduire le héros vert au cinéma. Reste à savoir si Stephen Amell en sera toujours le visage.