Arrow : une révélation sur le futur de Diggle et Green Lantern dans le final ?

Attention, si vous n’avez pas encore vu le dernier épisode de la série « Arrow », cet article contient un léger SPOILER ! La série CW s’est terminée aux Etats-Unis, et dans son final, on a pu noter un élément important pour l’avenir de John Diggle.

La nuit du 28 janvier aura été marquée par un moment important aux Etats-Unis sur la CW : la diffusion de l’épisode final d’Arrow. La série s’est arrêtée après huit saisons. Huit saisons durant lesquelles Oliver Queen et son équipe ont joué les justiciers pour protéger Star City. Evidemment, les adieux ont été émouvant durant cet épisode 10. Mais au-delà de l’émotion, un détail a peut-être donné un indice sur une nouveau spin-off.

En effet, au cours de l’épisode, alors qu’il se dirige vers Metropolis, John Diggle voit s’écraser une météorite. En fouillant dans les débris, l’ami d’Oliver découvre une boîte qui contient un objet mystérieux. Seul une lumière verte peut alors être vue. La scène est à découvrir en une de cet article.

Diggle en Green Lantern sur CW ou HBO Max ?

On pense alors immédiatement à Green Lantern. D’autant que cela fait un moment qu’une rumeur autour de Diggle devenant Green Lantern persiste. Plusieurs détails, notamment dans l’évolution de son costume (avec des touches de vert) avaient été aperçus. Et en remontant à la saison 7, les fans avaient évidemment noté le clin d’œil du Flash de Terre-90, s’adressant à Diggle en lui disant : « Tu ne portes pas ta bague ?« . Dès lors, tout le monde imaginait que John Diggle était en réalité John Stewart, un Green Lantern dans les comics DC. Sauf qu’aucune déclaration n’est venue confirmer cela. Et malgré cette nouvelle séquence dévoilée dans le final d’Arrow, David Ramsey (l’interprète de Diggle) a gardé le mystère, déclarant (via TV Line) :

Je ne sais pas ce que cela signifie. Il va à Metropolis et il a obtenu une boîte verte. Nous verrons ce qu’il se passe.

Impossible donc d’affirmer ce qu’il se passera prochainement. Mais deux possibilités sont envisageables actuellement. D’abord, on sait qu’une série Green Lantern est en préparation pour HBO Max, avec comme toujours pour les séries de super-héros DC, Greg Berlanti à la création. Le producteur est sur tout les fronts (CW, DC Universe, HBO Max, toutes liées à WarnerMedia) et on le verrait bien faire appel à David Ramsey pour sa nouvelle série. D’autant plus que lors de la dernière partie du crossover Crisis on Infinite Earths, un très court aperçu de l’univers de Green Lantern a été aperçu.

L’autre possibilité, est de voir l’acteur rester sur CW mais avec un autre spin-off déjà commandé par la chaîne : Superman & Lois. Le show doit logiquement se dérouler à Metropolis (où se rendait Diggle donc). Ramsey pourrait alors apparaître comme un second rôle dans la série, en tant que Green Lantern. Ce choix serait plus probable que de voir la CW se lancer dans une seconde série Green Lantern en parallèle de celle de HBO Max.

Les choses doivent être encore en négociations en ce moment. Mais nul doute qu’on devrait avoir plus d’information à ce sujet dans les prochaines semaines.