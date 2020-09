Arrowverse : changement de nom pour les séries super-héroïques de CW

Une nouvelle vidéo promo pour la sortie prochaine de "Superman & Lois" vient d’être mise en ligne par The CW. Et on y découvre que ce qui était communément appelé l’Arrowverse porte désormais le nom de CWverse.

C’est quoi, l’Arrowverse ?

L’Arrowverse fait référence aux séries de super-héros produites par la chaîne américaine The CW et qui se déroulent dans le même univers. Son nom lui est dû au premier show qui a lancé l’univers en question en 2012, Arrow. L’intrigue de la série suivait le riche Oliver Queen qui, après avoir disparu pendant cinq ans suite à un accident de bateau, revient à Starling City et devient Green Arrow, un justicier décidé à se débarrasser des criminels de sa ville. Le héros y était interprété par Stephen Amell, et le show s’était très vite constitué une solide fan-base, encourageant The CW à mettre en chantier d’autres adaptations de séries DC.

Avaient donc ensuite, entre autres, été créées Flash en 2014, Constantine la même année, Supergirl un an plus tard, Legends of Tomorrow en 2016, Black Lightning en 2018, Batwoman en 2019 et prochainement Superman & Lois - dont la sortie est prévue l’année prochaine. Au cours de la diffusion de ces séries, de nombreux crossovers ont vu le jour. On pouvait retrouver dans ces épisodes spéciaux un grand nombre des héros de ces séries, comme le Green Arrow de Stephen Amell et le Flash de Grant Gustin, mais aussi des personnages secondaires de ces shows. Pendant plusieurs années, les fans ont pu apprécier les rencontres entre les personnages des différentes séries de ce qui était jusqu’à présent appelé l’Arrowverse, en hommage à la série qui a lancé l’univers. Mais celui-ci portera désormais un autre nom.

Plus d’Arrowverse après le final de sa série phare

Le 28 janvier dernier, Arrow faisait ses adieux sur The CW avec son épisode final. Depuis, les fans se demandaient si l’Arrowverse n’allait pas changer de nom suite à l’arrêt de sa série phare. Étant donné que les autres séries continuent leur parcours, pourquoi garder le nom d’un show maintenant terminé pour les désigner ? D’un autre côté, de nombreux fans de l’univers insistaient sur l’importance d’Arrow sur les séries suivantes, qui n’auraient jamais vu le jour sans le succès du show porté par Stephen Amell. Le suspense restait donc entier sur le nom qu’allait assumer le catalogue des séries de super-héros de The CW.

Mais la chaîne américaine a tranché sur la question. Dans une vidéo (voir en une) mise en ligne pour promouvoir la future Superman & Lois, elle a nommé l’univers de ses séries de super-héros « The CWverse ». Plutôt que de mettre en avant un show comme Flash, qui aurait pu prendre la relève en tant que deuxième à avoir été créée, la chaîne a simplement décidé d’estampiller l’univers de ses séries de son propre nom. On imagine qu’elle n’a pas voulu avoir à changer le nom de son univers de super-héros à chaque fois qu'une série s'arrêterait.

Stephen Amell propose un autre nom pour le CWverse

Stephen Amell a lui aussi un avis sur la question. Après avoir entendu parler du nouveau nom de l’univers de super-héros de The CW, l’interprète d’Oliver Queen a proposé le nom de « Berlantiverse ». Ce nom fait référence à celui de Greg Berlanti, le créateur de la plupart des shows qui composent l’univers anciennement appelé Arrowverse. On peut quand même imaginer que les fans de l'univers depuis la création d'Arrow auront du mal à se détacher de son ancien nom.

Quel que soit le nom que les fans décideront d’adopter pour qualifier l’univers, ils pourront bientôt découvrir les nouvelles saisons des séries qui le composent. D’ici là, ils peuvent toujours découvrir les nouvelles images de Superman & Lois à la fin de la nouvelle vidéo. Si on ne sait pas encore précisément quand on pourra découvrir la série, les premiers épisodes devraient être diffusés l’année prochaine.