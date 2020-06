Arrowverse : une actrice de Smallville prête à participer

Kristin Kreuk, qui interprétait Lana Lang, dans "Smalville", s’est déclaré enthousiaste à l’idée de revenir prêter ses traits au personnage dans l’Arrowverse. De toutes les incarnations que le personnage a eues au cinéma et à la télévision, Kreuk est l’actrice qui a incarné Lang pendant la plus longue période.

L’Arrowerse a prise l’habitude de faire revenir des acteurs ayant interprété des personnages DC dans d’anciennes séries sous forme de caméos. Le dernier crossover, Crisis on Infinite Earths, diffusé de décembre 2019 à janvier 2020, a ramené beaucoup d’acteurs d’anciens shows DC. Parmi eux, on a pu voir les interprètes de Lois Lane et Clark Kent dans Smalville, Erica Durance et Tom Welling.

Ces caméos ont donc ouvert la porte à d’autres possibles retours de comédiens de Smallville dans d’autres shows ou crossovers de l’Arrowverse. On pourrait par exemple revoir le Lex Luthor joué par Michael Rosenbaum, ou donc Kristin Kreuk dans la peau de Lana Lang.

Dans une interview pour TVLine, l’actrice a évoqué la prochaine série de l’Arrowverse, Superman & Lois, porté sur le couple vedette de DC. C’est Emmanuelle Chriqui qui interprétera cette fois le personnage de Lana Lang-Cushing, une agent de crédit maintenant mariée et plus vieille que celle dépeinte dans Smallville. Le personnage sera aussi très différent de celui de la série créée par Alfred Gough et Miles Millar.

Kristin Kreuk aimerait rejouer la Lana Lang de Smallville dans l’Arrowverse

Kreuk s’est dite excitée à l’idée de découvrir cette nouvelle version de Lang, mais a aussi évoqué l’idée de revenir dans le retour de certains acteurs de Smallville dans l’Arrowverse :

C’est vraiment cool de voir Smallville incorporé dans les séries actuelles tirées de comics. On a l’impression d’être dans un continuum, ce qui est vraiment génial.

Et lorsqu’on lui a demandé si elle aimerait faire une apparence dans ce continuum, elle s’est montrée enthousiaste : « Oui, avec plaisir, en fonction de ce qu’on me propose. Ça serait tellement cool. »

La dernière fois que les fans ont pu voir Lang dans Smallville, dans la huitième saison de la série terminée en 2011, elle avait absorbé une large quantité de kryptonite dans son costume à la technologie extraterrestre. Elle ne pouvait donc plus se trouver près de Clark et avait donc quitté Smallville pour faire le bien dans d’autres parties du monde.

Il faudra sûrement attendre que les productions des séries de l’Arrowverse reprennent pour avoir plus d’informations sur la possibilité de revoir Kristin Kreuk dans la peau de Lana Lang.