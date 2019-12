Arsène Lupin : la série Netflix dévoile son casting et une première photo d’Omar Sy

Vous avez aimé ? Partagez :

Netflix vient de dévoiler une première image d’Omar Sy en Arsène Lupin pour les besoins de la série ainsi que le casting. Le tournage est en cours, et le moins que l’on puisse dire est que ce nouvel Arsène Lupin est bien loin du classique de Maurice Leblanc. On hâte de voir la série !

On vous en parle depuis l’officialisation du projet en juillet 2018. Et bien, a priori, la série Netflix Arsène Lupin avec Omar Sy dans le rôle-titre est actuellement en tournage.

Au casting, Omar Sy sera accompagné d’Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme (Chocolat), Ludivine Sagnier, Antoine Gouy (Budapest) ou encore Shirine Boutella et Soufiane Guerrab.

La série Arsène Lupin est créée par George Kay (Criminal, Killing Eve) en collaboration avec François Uzan (Family Business) et produite par Gaumont Télévision. Les 3 premiers épisodes seront réalisés par Louis Leterrier (Insaisissables).

Un visuel très contemporain

D’après Netflix, il s’agit d’une relecture contemporaine du célèbre Gentleman Cambrioleur. Et on le comprend tout de suite en découvrant le premier visuel dévoilé par la plateforme.

Au vu de cette première photo, on voit bien qu’on est loin du Arsène Lupin classique des Années Folles et qu’il s’agit là d’une totale revisite du personnage créé par Maurice Leblanc en 1905. Il faut avouer que ça ne manque pas d’attiser notre curiosité, d’autant plus que le dernier Arsène Lupin interprété par Romain Duris était loin d’être mémorable.

Alors voilà Omar Sy vêtu d’un grand manteau et d’un béret, baskets aux pieds, à notre époque certes mais toujours en relation avec les très beaux objets. En effet, Arsène Lupin se trouve ici devant la vitrine d’un antiquaire, probablement aux puces de Saint-Ouen, mais on s’avance peut-être un peu.

Pour rappel, Arsène Lupin est un gentleman cambrioleur, as du déguisement et du changement d’identité. Il est très intelligent, a fait du droit, quelques années de médecine et les beaux-arts. De plus il est très sportif, et pratique des sports de combat. On a donc hâte de découvrir l’interprétation de ce fameux personnage par Omar Sy.

Rendez-vous en 2020 donc, on vous tient au courant dès qu’on a plus d’informations.