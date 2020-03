Arsène Lupin : Netflix tease en vidéo la série avec Omar Sy

Netflix laisse sur son catalogue de la place à des productions originales françaises comme cette nouvelle version, actualisée, d'Arsène Lupin. Omar Sy se glissera dans sa peau et il fait ses premiers pas dans le rôle avec un teaser diffusé par la plateforme.

Le gentleman cambrioleur Arsène Lupin a connu plusieurs adaptations sur nos écrans depuis que Maurice Leblanc l'a inventé. N'importe quel personnage connu étant irrémédiablement voué à connaître des nouvelles versions au fil des époques, voilà que Netflix s'attaque à lui avec Omar Sy dans le rôle principal.

Le célèbre acteur français sera la star d'un projet qui s'annonce assez important pour la plateforme. Elle qui cherche dans plusieurs contrées du globe des programmes originaux, celui-ci risque de faire grand bruit par chez nous lorsqu'il sera disponible, parce que l'acteur actuellement à l'affiche du Prince oublié et de L'Appel de la forêt a une cote de popularité immense. Pour la première fois dans son histoire, Arsène Lupin sera un homme de couleur mais on ne sait pas encore de quoi va parler la série précisément.

Arsène Lupin s'attaque au Louvre

Netflix vient de dévoiler un premier teaser pour annoncer que le tournage est en cours. On y voit dedans, forcément, Omar Sy. Et il semblerait que cette vidéo lâche quelques indices sur la narration car il y est question du Louvre. Tout porte donc à croire que le cambrioleur va essayer de dérober quelque chose qui se trouve à l'intérieur du célèbre musée parisien. Netflix n'aurait pas de raison d'insister comme ça sur ce lieu s'il n'avait pas une place particulière dans l'histoire. Nous verrons comment l'univers d'Arsène Lupin est mis au goût du jour puisque le programme va se dérouler à notre époque, en transposant les codes du personnage dans un monde différent de celui dans lequel Leblanc mettait en scène son héros. Nous avions déjà eu un aperçu de son look avec une première image, où Arsène traînait en sneakers et avec un béret sur le crâne aux Puces de Saint-Ouen :

Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella et Soufiane Guerrab complètent la distribution. Côté mise en scène, Louis Leterrier sera aux commandes des trois premiers épisodes. Aucune date de mise en ligne n'est encore précisée par la plateforme mais avec un tournage en cours en ce moment, il n'est pas fou d'espérer une arrivée pour la fin d'année 2020.