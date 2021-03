Astérix et Obélix : Alain Chabat prépare un nouveau projet pour Netflix

On lui doit la meilleure adaptation de "Astérix et Obélix" à ce jour et il va encore s'attaquer à l'univers des Gaulois. Alain Chabat travaille sur une nouvelle adaptation de l'univers, pour le petit écran cette fois et avec le soutien d'un géant du streaming.

Alain Chabat retrouve Astérix et Obélix

Personne n'a su mieux qu'Alain Chabat faire honneur aux Gaulois de René Goscinny et Albert Uderzo. Avec sa seconde réalisation personnelle, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, il a livré une comédie bourrée de scènes et répliques cultes. Son approche parfaite de la mythologie a rencontré l'humour qu'il a l'habitude de manier depuis l'époque des Nuls. Le film a d'ailleurs été un immense succès populaire, avec plus de 14 millions d'entrées rien qu'en France.

Les fans seront heureux d'apprendre qu'Alain Chabat replongera dans l'univers d'Astérix et Obélix avec une série. C'est via La Parisien que la bonne nouvelle s'est répandue. Cette nouvelle adaptation sera différente, car destinée au petit écran, en animation et avec les obligations du format sériel. Une approche différente, mais qui n'en reste pas moins excitante du moment qu'Alain Chabat est dans le coup. À l'inverse de sa précédente tentative, c'est avec l'animation 3D qu'il devra composer. Alexandre Astier est passé justement par ce procédé avec Le Domaine des dieux et Le Secret de la potion magique. Alain Chabat sera accompagné par Netflix sur ce coup et c'est donc sur la plateforme que seront disponibles les épisodes de cette série qui s'inspire d'une bande dessinée précise : Le Combat des chefs.

Astérix - Le domaine des dieux ©2014 M6 STUDIO / BELVISION / M6 FILMS / SNC / LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / GOSCINNY-UDERZO

L'histoire débute par un malencontreux accident, quand Obélix lance sans le vouloir un menhir sur le crâne du druide Panoramix. Ce qui lui fait totalement perdre la boule et, par la même occasion, la fameuse recette de la potion magique. En parallèle, le chef des Gaulois, Abraracourcix, doit affronter le Romain Aplusbégalix dans un duel important. En cas de défaite, le petit village d'irréductibles Gaulois va changer de bord...

Plusieurs adaptations dans les tuyaux

Alain Chabat nous semble bien placé pour restituer ce qui fait la force de cet univers, avec respect et inventivité. La série ne devrait pas arriver avant 2023 sur Netflix et ce n'est pas la seule adaptation d'Astérix et Obélix qui est en préparation en ce moment. Une série sur Idéfix sortira cette année sur France Télévision puis, surtout, Guillaume Canet doit toujours réaliser le prometteur L’Empire du Milieu. Une déclinaison qui n'est pas tirée d'un album en particulier et qui va dévoiler une intrigue entre la Gaules et la Chine. Les deux personnages principaux seront portés par Guillaume Canet et Gilles Lellouche. Un casting prestigieux s'est formé autour d'eux, avec les participations de Marion Cotillard, Jonathan Cohen ou encore Vincent Cassel. Le tournage de cette production ambitieuse sera lancé cette année.