Astrid et Raphaëlle : la série France 2 est renouvelée pour une saison 3

Après deux premières saisons très suivies par le public, la série de France 2 "Astrid et Raphaëlle" avec Sara Mortensen et Lola Dewaere vient enfin d'être renouvelée pour une troisième saison.

Astrid et Raphaëlle : la série est bientôt de retour !

Ça y est ! La série Astrid et Raphaëlle est enfin renouvelée. Le tandem atypique et attachant incarné par Sara Mortensen et Lola Deweare est bientôt de retour. Alors que d'autres séries avaient été renouvelées au moment même de leur diffusion, la série policière France 2 se faisait désirer. Le suspens vient d'arriver à son comble et la chaîne officialise enfin la production d'une troisième saison.

La deuxième saison du programme a séduit les téléspectateurs et a fait de très belles audiences. En effet, Astrid et Raphaëlle ont dû faire face à la demi-finale et la finale de Koh-Lanta. Les deux actrices ont su convaincre une moyenne de 4,82 millions de Français pour les quatre premières enquêtes de cette siason, avec une part d'audience s’élevant à 21.3%. La saison 2 est toujours disponible sur la plateforme Salto.

Sara Mortensen est prête pour la saison 3

L'actrice Sara Mortensen est déjà prête pour la troisième saison. Elle interprète Astrid, une trentenaire autiste, qui travaille discrètement comme documentaliste pour la police judiciaire, et connaît chaque dossier dont elle s'est occupée. Très pointilleuse et consciencieuse, rien ne lui échappe. La comédienne, très investie dans son rôle, se tenait déjà prête pour la saison 3 et avait réservé un créneau dans son emploi du temps bien chargé.

Sara Mortensen est très attachée à son personnage, et compte bien continuer à l'interpréter le plus justement possible. Elle aborde ce rôle avec beaucoup de sérieux. La comédienne se livre à ce sujet dans les colonnes de Télé star :

Je me documente, je lis beaucoup, par respect pour les gens que j'incarne. Astrid a un débit qui lui est propre. Quand je suis en plateau, je sais mes textes au cordeau pour pouvoir m'intéresser à ce qu'elle entend et à ce qu'elle voit.

Quel avenir pour le duo de choc ?

La deuxième saison laisse quelques questions en suspens. Il est vrai qu'Astrid a fini par être mise à pied. Comment vont faire ses acolytes pour réussir à la réintégrer dans l'équipe en tant que consultante ? Côté amour, tout le monde attend avec impatience de voir l'évolution de la relation entre Astrid et Testuo Tanaka, tout comme celle de Raphaëlle et Nicolas.

Plusieurs questions restent donc sans réponse pour le moment. Une chose est sûre, cette nouvelle saison d'Astrid et Raphaëlle comptera, comme les précédentes, huit épisodes. Les deux comédiennes devront donc être studieuses durant ces vacances d'été, puisque le tournage commencera le 31 août.