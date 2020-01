Atlanta : la saison 3 pas avant 2021

Vous avez aimé ? Partagez :

« Atlanta » est probablement une des meilleures séries de FX actuellement. Mais son processus créatif est long. Alors que la saison 2 a été diffusée en 2018, il faudra attendre 2021 pour voir la saison 3. Bonne nouvelle tout de même, la saison 4 est déjà prévue et devrait sortir elle aussi en 2021.

En 2016 on découvrait une nouvelle image de Donald Glover. Après l’avoir vu surtout dans un genre comique (Community de 2009 à 2014), la série Atlanta a permis de voir Donald Glover comme un artiste atypique et talentueux. Sa propre création dont il assure la production, l’écriture et la réalisation (avec d’autres personnalités intéressantes, comme Hiro Murai qui réalise la majorité des épisodes). On y suit Earn qui tente de percer sur la scène rap d’Atlanta en produisant son cousin. De ce synopsis simpliste Glover a tiré une oeuvre originale et riche dans sa manière de questionner le rapport à la célébrité d’un groupe d’afro-américains.

Si la première saison nous avait marqué en 2016, il a fallut attendre 2018 pour voir arriver une saison 2 sur FX. On s’attendait à ce que 2020 nous permette de voir un nouveau lot d’épisodes, mais ça ne sera finalement pas le cas.

Deux saisons d’Atlanta à venir en 2021

Récemment, le président de FX, John Landgraf, a annoncé (via Indiwire) que la chaîne compte filmer coup sur coup deux prochaines saisons d’Atlanta. Et surtout, que celles-ci devrait compter plus d’épisodes que prévus. Car si Glover partait à l’origine sur deux saisons de huit épisodes, il semblerait qu’il ait finalement suffisamment de matière pour des saisons de dix épisodes. Résultat, il va falloir patienter encore plus. Mais qu’on se rassure, une date est déjà en ligne de mire.

Si tout se passe bien, la saison 3 devrait débuter en janvier 2021. Puis, la saison 4 devrait être diffusée rapidement après, probablement à l’automne 2021. L’objectif étant donc de faire une pause de moins d’un an entre les deux saisons. Dès lors, même si l’attente aura été longue depuis la fin de la saison 2 d’Atlanta, l’idée de pouvoir découvrir deux prochainement saisons la même année fait vraiment plaisir.