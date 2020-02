Atypical: Netflix annonce une saison 4 qui sera la dernière

La série Atypical aura droit à une quatrième et dernière saison. Netflix a officiellement annoncé la nouvelle, et précisé qu’elle sera composée de 10 épisodes, tout comme les deux dernières. Sa créatrice, Robia Rashid, pourra donc proposer une fin à l’histoire entamée en 2017.

Régulièrement acclamée par la critique, Atypical se concentre sur Sam, un jeune autiste de 19 ans qui tente de trouver à la fois l’amour et l’indépendance. Ce passage à l’âge adulte du jeune homme a également un impact sur sa famille, dont les membres doivent aussi gérer des changements dans leur propre vie. À travers ces personnages, la question que veut poser la série est simple : que veut dire être « normal » ?

En plus d’être saluée par la critique, la série peut se targuer de la construction d’une fidèle fan-base depuis son lancement sur la plateforme.

Robia Rashid a réagi à la nouvelle, se montrant à la fois déçu de devoir arrêter sa série et heureuse de pouvoir boucler la boucle:

Même si je suis triste que l’on soit proche de la fin de cette série, je suis très reconnaissante d’avoir pu raconter cette histoire. J’espère que l’héritage d’Atypical sera que plus de voix jusqu’alors ignorées puissent être entendues et que même après la fin de cette série, on continuera de proposer des histoires drôles et pleines d’émotions racontées de points de vue sous-représentés.