Avatar - Le Dernier Maître de l'Air : les créateurs de la série quittent le projet du live action Netflix

C'est une nouvelle bien peu rassurante pour les fans de "Avatar, le Dernier Maître de l'Air". En effet, dans une lettre ouverte, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko ont annoncé leur départ de l'adaptation en live action qui était en développement depuis 2 ans pour Netflix. Bien que la plateforme ait tenu à rassurer son petit monde sur la poursuite du projet, pas sûr que les fans voient ce départ d'un très bon oeil.

Avatar : Le Dernier Maître de l'Air : une série culte

Il y a 2 ans, Netflix annonçait rebooter le dessin animé en live action sur sa plateforme. En outre, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, les co-créateurs de l'oeuvre devaient superviser cette nouvelle production. Une nouvelle rassurante pour les fans, à l'origine. En effet, Avatar, Le Dernier Maître de l'Air est désormais une franchise connue et admirée par ses fans. Il faut dire que la série animée qui fut diffusée entre 2005 et 2008 sur Nickelodeon a connu un immense triomphe. Plébiscitée par la plupart des critiques spécialisées, elle a d'ailleurs eu un spin-off intitulé La Légende de Korra, qui a eu le même succès. Toutefois, la franchise garde toujours comme épine dans le pied la controversée adaptation hollywoodienne en live action de 2010. Réalisée par M. Night Shyamalan, le film avait subi un flot de critiques négatives malgré un bon score au box-office.

Avec ce nouveau projet de live action, les fans étaient donc très attentifs à ce qu'il n'y ait pas de faux pas.

Une lettre ouverte claire et précise

Tout semblait pourtant en ordre de marche pour l'avancement du projet. En outre, Netflix avait acquis le droit de diffuser la série aux 61 épisodes sur sa plateforme. Pourtant, le mercredi 12 août, Michael Dante DiMartino a annoncé sur Instagram son départ ainsi que celui de son associé.

Dans ce communiqué, le co-créateur de la série est on ne peut plus clair sur les différents artistiques qui ont pu avoir lieu entre lui et Netflix :

Lorsque Bryan et moi avions signé en 2018, nous avions été engagés en tant que showrunners et producteurs délégués. En annonçant la série, l'équipe de Netflix faisait savoir qu'ils étaient déterminés à respecter notre vision et à nous soutenir pour créer le programme. Nous avions exprimé notre enthousiasme pour cette opportunité d'être aux commandes. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on l'espérait. Les productions peuvent être complexes. Des événements imprévus surgissent. Les plans doivent changer. Et lorsque ces choses se produisent durant ma carrière, j'essaie d'être comme un Nomade de l'Air et je m'adapte. Je fais de mon mieux pour suivre le courant, peu importe les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Mais même un Nomade de l'Air sait quand il est temps de passer à autre chose.

Son ami Bryan Konietzo a lui aussi annoncé son départ sur Instagram, arguant les mêmes raisons :

La gestion générale du projet a créé ce que j'ai ressenti comme un environnement négatif et non favorable.

Communiqué et pétitions

Malgré cette annonce et pour tenter de regagner la confiance des fans, Netflix a renouvelé ses convictions vis-à-vis du projet :

Nous avons un respect et une admiration absolus pour Michael et Bryan et l’histoire qu’ils ont créée dans la série animée Avatar. Bien qu’ils aient choisi de quitter le projet de live action, nous restons confiants envers l’équipe créative et leur adaptation. Malgré ce communiqué, les fans vont être difficiles à convaincre, d'autant qu'ils se souviennent que la précédente tentative de live action Avatar s'était faite sans le duo ! Par ailleurs, suite à l'annonce de Di Martino et Konietzo, certains ont fait savoir leur mécontentement par le biais d'une pétition visant à "sauver" la série. En effet, les fans tiennent à ce qu'une représentation culturelle appropriée soit présente dans cette série. Un élément important selon eux, et qui avait été galvaudé dans le film de Shyamalan. Nous craignons que le casting ne manque de représentation culturelle appropriée, et nous EXIGEONS que tous les membres de la distribution représentent correctement les origines de leur personnage."

Parallèlement à cette demande, la pétition plaide également pour une distribution adaptée à l'âge :

Nous exigeons que l'âge des comédiens soit adapté à l'âge des personnages, comme on le voit dans la série animée. Ces personnages sont MINEURS et ne devraient pas être âgés pour les sexualiser. Il n'est pas acceptable de vieillir les personnages pour qu'ils correspondent à l'image idéale du casting, et nous DEMANDONS que les membres de la distribution correspondent à leur âge réel dans la série. "

Peu d'informations circulent pour le moment, quant au casting et aux nouveaux showrunners de cette nouvelle série Avatar.