Netflix : cette série attendue depuis des années est enfin disponible

Plusieurs années après l’annonce du projet, "Avatar : Le dernier maître de l’air" fait son retour sous la forme d’une nouvelle série en live action sur Netflix, désormais disponible.

Le retour d’Avatar : Le dernier maître de l’air

En 2018, Netflix avait annoncé un nouveau projet qui avait à l’époque enthousiasmé de nombreux fans : une série Avatar : Le dernier maître de l’air en live action. Le scénariste Albert Kim a ainsi travaillé pour nous proposer une nouvelle version de la série animée culte, qui suit les aventures d’Aang, un jeune homme sur qui les espoirs du monde reposent.

Pour incarner Aang, la production derrière Avatar : Le dernier maître de l’air a choisi Gordon Cormier. Autour de lui, Kiawentiio, Ian Ousley ou encore Dallas Liu ont également été castés. Netflix a aussi fait appel à des noms plus établis comme Ken Leung et Tamlyn Tomita. Daniel Dae Kim et George Takei, qui prêtaient leur voix à des personnages de la série originale, se sont aussi vu proposer des rôles. Le premier a même hérité du rôle d’Ozai, le redoutable seigneur du Feu.

La nouvelle version est là !

Depuis l’annonce de Netflix, les fans auront donc dû attendre de nombreuses années avant de pouvoir découvrir la nouvelle version d’Avatar : Le dernier maître de l’air. Mais celle-ci est désormais bel et bien disponible. La plateforme de streaming a ainsi choisi ce jeudi 22 février pour mettre en ligne la série.

Cette première saison d’Avatar : Le dernier maître de l’air est composée de huit épisodes d’environ une heure. Pour le moment, les avis sur cette série semblent positifs, sans être unanimes. Sur Rotten Tomatoes, le show a ainsi récolté jusqu’à maintenant le score de 77% de la part du public et de 68% de la part des journalistes. À vous désormais de vous faire votre avis.

Y aura-t-il une saison 2 ?

À ce stade, l’avenir d’Avatar : Le dernier maître de l’air reste incertain. Netflix n’a pas encore renouvelé officiellement la série pour un deuxième chapitre. Mais on peut penser que cela est susceptible de changer rapidement.

Nul doute que la plateforme de streaming annoncera une saison 2 si le succès est au rendez-vous pour les premiers épisodes. Or, ceux-ci sont bien partis pour réaliser un gros score d’audience étant donné la hype autour de cette nouvelle série. On peut donc se montrer résolument optimistes quant à nos chances de voir de nouveaux épisodes du show.