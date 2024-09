Netflix fait une annonce importante pour un des gros succès de l'année

Netflix a mis en ligne une vidéo promotionnelle pour annoncer le début de la production de la saison 2 de "Avatar, le dernier maître de l'air". Les fans auront compris qu'un personnage important de l'univers rejoindra l'aventure dans les prochains épisodes.

Netflix : pari réussi avec Avatar, le dernier maître de l'air

La plateforme Netflix s'est montrée très ambitieuse en se lançant dans une adaptation en prise de vues réelles de la série d'animation Avatar, le dernier maître de l'air. Créée par Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko et produite par Nickelodeon, celle-ci avait déjà attiré l'attention de M. Night Shyamalan. Mais si son film Le Dernier Maître de l'air (2010) a été un énorme échec, la série du service de streaming n'a pas connu le même destin. Avatar, le dernier maître de l'air a été l'un des gros succès de cette année. Dès sa première semaine de diffusion, le show a cumulé plus de 153 millions d’heures vues, et a atteint le top 10 des séries les plus vues du moment dans 93 pays. Un score impressionnant et supérieur aux 140 millions d’heures vues sur la même période pour One Piece.

Avatar : Le dernier maître de l'air ©Netflix

Logiquement, Netflix a renouvelé Avatar, le dernier maître de l'air pour une saison 2 et en a même validé une troisième, seulement quelques semaines après son lancement. Étant donné l'ampleur de cette adaptation, on pouvait tout de même craindre que les prochains épisodes n'arriveraient pas avant un moment. Mais la plateforme ne compte pas perdre de temps et vient de faire une annonce importante pour la suite.

Toph Beifong annonce le début de la production de la saison 2

Un premier teaser a été dévoilé pour annoncer le début de production de la saison 2 d'Avatar, le dernier maître de l'air. En apparence, ces images ne montrent pas grand chose, puisqu'on voit seulement les pieds d'un personnage frappant la terre. Les fans du dessin animé auront quant eux reconnu Toph Beifong, un personnage puissant, Maître de la terre. L'héroïne devrait accompagner Aang dans sa quête. Pour l'incarner, la production a misé sur la jeune actrice Miya Cech.

Netflix continue donc de miser sur un casting peu connu, puisque Gordon Cormier a été révélé avec le show en tenant le rôle principal. À ses côtés, on retrouvait tout de même Ken Leung et Daniel Dae Kim.

Malgré cette annonce rassurante pour le début de la production de la saison 2, ce prochain chapitre n'arrivera pas tout de suite. Au mieux, on peut espérer une sortie fin 2025, mais 2026 semble plus envisageable. Les premiers épisodes sont toujours disponibles sur Netflix.

