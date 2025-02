Avec seulement 6 épisodes, ce nouveau thriller Netflix va vous rendre accro

Disponible depuis le 5 février sur Netflix, "Cellule 211" (Celda 211) est un thriller intense en six épisodes qui plonge les spectateurs au cœur d’une prison où règnent chaos, violence et manipulation. Inspirée d’un roman et d’un film acclamé, cette mini-série captivante ne vous laissera aucun répit.

Cellule 211 : du film à la mini-série Avant d’être une série, Cellule 211 était un film réalisé en 2009 par Daniel Monzón, inspiré du roman de Francisco Pérez Gandul. Ce thriller espagnol avait connu un immense succès critique et public, remportant pas moins de 8 Goyas, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Luis Tosar. L'intrigue du film se déroulait dans un établissement pénitentiaire où Juan Oliver, un nouveau gardien, se retrouve pris au piège lors d’une émeute. Pour échapper à la mort, il se fait passer pour un détenu. Ce choix le plonge dans un environnement dangereux où il doit naviguer entre manipulations, alliances précaires et confrontations avec Malamadre, le leader des prisonniers, incarné magistralement par Luis Tosar. Ce qui avait marqué dans le film, c'était sa capacité à maintenir un suspense constant tout en explorant des thématiques sociales fortes : la brutalité du système carcéral, la corruption institutionnelle et les dilemmes moraux liés à la survie. Le film avait également été salué pour son réalisme, renforcé par le choix de tourner dans l'ancienne prison de Zamora, en Espagne. Une adaptation moderne en six épisodes La série Netflix Cellule 211 reprend les grandes lignes de l'intrigue tout en actualisant certains aspects pour correspondre aux enjeux contemporains. Dans cette nouvelle version, le protagoniste, Juan Olvera, (incarné par Diego Calva, la révélation de Babylon) est un avocat spécialisé dans les droits de l’homme. Lorsqu'une émeute éclate pendant sa visite dans une prison, il est contraint de se faire passer pour un détenu afin de survivre. La série met l’accent sur la tension psychologique et la complexité des relations humaines en milieu carcéral. Chaque épisode développe les stratégies de survie de Juan face aux leaders des prisonniers, mais aussi les dilemmes éthiques liés à sa situation. Entre alliances fragiles, manipulations et violence omniprésente, le personnage doit sans cesse s’adapter pour garder le contrôle. Les thèmes sociaux du film original, tels que les abus de pouvoir et les conditions de détention, sont toujours présents dans cette nouvelle adaptation. Toutefois, la série choisit un format court et intense, avec six épisodes conçus pour maintenir un rythme soutenu et une tension constante.