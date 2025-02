Avec seulement trois épisodes, ce thriller glaçant est N°1 sur Netflix

La nouvelle série documentaire "American Murder: Gabby Petito" s’impose comme l’un des programmes les plus marquants du moment sur Netflix. En seulement trois épisodes, elle revient sur l’un des faits divers les plus médiatisés de ces dernières années : la disparition et le meurtre de Gabby Petito, une jeune femme de 22 ans dont l’histoire a bouleversé l’Amérique en 2021.

Une reconstitution captivante qui tient en haleine Dès les premières minutes, American Murder : Gabby Petito immerge le spectateur dans ce qui semblait être une histoire d’amour parfaite. À travers des images issues des réseaux sociaux et des vidéos personnelles, la série dresse le portrait de Gabby et de son fiancé Brian Laundrie, un couple en apparence épanoui, parcourant les routes des États-Unis en van. Mais cette idylle va brutalement basculer en cauchemar. Construit comme un véritable thriller, le documentaire joue habilement avec les codes du genre pour maintenir une tension permanente. Images d’archives, extraits de journaux télévisés, témoignages des proches… chaque élément est savamment agencé pour retracer le compte à rebours infernal qui a conduit à la disparition de Gabby. La série met également en lumière les zones d’ombre de l’enquête, en pointant du doigt certaines erreurs des forces de l’ordre et les failles du système judiciaire. Une séquence en particulier, où l’on voit des policiers intervenir auprès du couple quelques jours avant la disparition de Gabby sans réellement mesurer la gravité de la situation, résonne comme un moment glaçant qui aurait pu tout changer. Un miroir troublant de notre époque Au-delà du fait divers, "American Murder : Gabby Petito" pose un regard critique sur notre société et notre rapport à l’image. L’affaire a captivé le monde en partie à cause du contraste saisissant entre la vie parfaite mise en scène sur Instagram et la réalité bien plus sombre qui se cachait derrière. Le documentaire souligne à quel point les réseaux sociaux peuvent façonner une perception biaisée du réel, interrogeant notre fascination collective pour ces existences idéalisées. Le documentaire aborde également la violence domestique, un sujet encore trop souvent minimisé. En décortiquant la relation entre Gabby et Brian, la série met en lumière les signes avant-coureurs, souvent invisibles aux yeux du grand public, et le mécanisme insidieux des relations toxiques. De nombreux spécialistes estiment d’ailleurs que ce documentaire constitue un outil de sensibilisation puissant, capable de briser certains tabous sur les dangers des relations abusives. Enfin, la série soulève un débat essentiel sur le rôle des médias et du public dans ce genre d’affaires. Si la mobilisation massive sur les réseaux sociaux a contribué à faire avancer l’enquête, elle a aussi détourné l’attention de nombreux autres disparus, soulevant des questions sur les biais médiatiques et le voyeurisme morbide.