Avec The Mandalorian Jon Favreau veut perpétuer l'héritage de Boba Fett

Le showrunner de « The Mandalorian », Jon Favreau, a expliqué à quel point l'héritage de Boba Fett est important dans la série. Il raconte comment ce personnage a inspiré fondamentalement la série Star Wars.

Jon Favreau est la tête pensante derrière The Mandalorian. C'est lui qui gère le show Star Wars et qui est à l'écriture du scénario. Récemment, il est revenu sur un des éléments qui l'a inspiré. Sans surprise il s'agit du célèbre Boba Fett, un mercenaire très apprécié par les fans de l'univers Star Wars.

Boba Fett est toujours l'un des personnages préférés des amateurs de l'univers Star Wars, notamment parce que l'on sait peu de choses sur lui. Malgré un design superbe, le personnage n'a pas eu énormément de temps à l'écran au cours la saga. Boba Fett apparaît enfant dans L'Attaque des Clones, fait quelques interventions dans la trilogie originelle, puis fini sa course dans Le Retour du Jedi.

Hommage à Boba Fett

Pendant un moment, Boba Fett devait avoir son propre film. Le cinéaste Josh Trank avait même été approché pour le réaliser. Mais l'échec critique et financier de Solo : A Star Wars Story a refroidi Disney et LucasFilm qui se sont éloignés de ce projet.

Maintenant, ce sont les Mandaloriens qui sont à la mode, évidemment grâce à la série de Jon Favreau. Boba Fett est lié aux Madaloriens par son armure, qu'il a volé à ce peuple guerrier. Le personnage sera même de retour dans la saison 2 du show, sous les traits de Temuera Morrison, qui incarnait Jango Fett dans la prélogie. Lors du festival live ATX, Jon Favreau a expliqué comment Boba Fett avait inspiré la série The Mandalorian :

Nous avons tous aimé Boba Fett, mais nous aurions tous voulu le voir davantage. Il est apparu sans cérémonie dans Le Retour du Jedi. Nous voulions quelque chose qui serait à la hauteur de nos rêves d'enfant, de ce que nous aurions voulu voir à travers les films.

Et le pari est réussi tant The Mandalorian explore l'univers de ces chasseurs de primes avec conviction. Le protagoniste est un digne héritier de Boba Fett et permet de donner un aperçu des aventures de ce dernier. Et puis la boucle sera bouclée avec son introduction dans la saison 2 du show. Une saison 2 attendue pour le mois d'octobre prochain sur Disney+.