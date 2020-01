Avenue 5 : c’est quoi cette nouvelle série HBO avec Hugh Laurie ?

Vous avez aimé ? Partagez :

A partir du 19 janvier HBO lance sa nouvelle comédie « Avenue 5 ». Une série comique de science-fiction qui met en scène Hugh Laurie en capitaine paniqué après un dysfonctionnement du vaisseau.

Pendant presque dix ans (2004-2012) Hugh Laurie a tenu le rôle de Gregory House dans la série Dr House. En 2020 il troque la blouse et sa canne pour une tenue de capitaine dans Avenue 5, nouvelle comédie de HBO.

La croisière dérive dans l’espace

Dans Avenue 5, il est le capitaine Ryan Clark, chargé de diriger la croisière spatiale de l’Avenue 5. Un homme charismatique et confiant qui va montrer un tout autre visage dès lors qu’un dysfonctionnement du système de gravité provoque une déviation du trajet initial. Alors que la croisière est sensée durer un mois, la nouvelle trajectoire ne permet plus aux passagers de revenir sur Terre avant… trois ans !

Si cette base aurait pu donner naissance à une sorte de version spatiale de Titanic (sans l’iceberg), il n’en est rien avec Avenue 5. La production HBO est une création d’Armando Iannucci, à qui l’ont doit Veep, déjà sur HBO. Pas étonnant alors de voir la série adopter un ton comique. Une drôlerie obtenue déjà par les différents personnages qui interviennent, et leur caractère bien trempé.

Ainsi, outre Hugh Laurie en capitaine, on trouve Herman Judd, le propriétaire qui pense avant tout comme un financier et au moyen le moins coûteux pour rassurer les passagers. Egalement Billie McEvoy, la deuxième ingénieure et seule personne un brin responsable sur ce vaisseau. Tandis que les passagers se montrent pour la plupart tous plus égoïstes et égocentriques les uns que les autres, et qui ne manquent pas de se décharger sur Matt Spencer, le responsable des relations clients.

Sans tomber dans la parodie, Avenue 5 est à voir comme une comédie de science-fiction efficace et particulièrement bien écrite. À voir à partir du 19 janvier sur HBO et en US+24 sur OCS. Retrouvez ici la bande-annonce de Avenue 5.