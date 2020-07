Away : Hilary Swank dans l'espace dans la bande-annonce de la série Netflix - CinéSéries

Netflix vient de dévoiler une courte bande-annonce de sa série "Away", dans laquelle on découvre le personnage joué par Hilary Swank isolé dans une station spatiale. La série est attendue pour le 4 septembre prochain sur la plateforme de streaming.

L’histoire d’Away

Le synopsis officiel d’Away, partagé par Netflix en même temps que la bande-annonce, est le suivant :

Dans un avenir proche, un vaisseau spatial est envoyé sur Mars avec à son bord une équipe d'élite qui rassemble les meilleurs astronautes des quatre coins du globe. Ils viennent des États-Unis, de Russie, de Chine, d'Inde et du Royaume-Uni. Si leur mission à haut risque se passe bien, ils seront loin de chez eux et de leur famille pendant trois longues années. Leurs relations sur Terre et dans l'espace seront mises à l'épreuve tandis qu'ils devront lutter pour rester en vie et sur la bonne voie afin d'atteindre le but le plus important de l'humanité, sous les yeux du monde entier.

Away a été créée par Andrew Hinderaker et le producteur exécutif de Friday Night Lights et Parenthood, Jason Katims. Hilary Swank y joue Emma Green, l’une des quatre astronautes au centre de l’intrigue. Les autres sont interprétés par Mark Ivanir, Vivan Wu, Ray Panthaki et Ato Essandoh. Josh Charles et Talitha Bateman font aussi partie de la distribution de la série.

Que montre la bande-annonce d’Away ?

La bande-annonce d’Away met en scène Hilary Swank, que l’on découvre flottant dans une station spatiale, contemplant une photo de sa famille. Le personnage regarde intensément le cliché, avant de le lâcher tandis que la caméra tourne autour d’elle, traduisant l’effet d’apesanteur. À la fin de l’extrait, la caméra se rapproche d’une des vitres de la station spatiale pour montrer la Terre, illustrant la distance entre la planète bleue et la station. Pour accompagner les images, on peut entendre le personnage joué par Swank s’adresser à sa famille, présente sur la photo. On comprend immédiatement que, forcée de s’éloigner de ses proches pour sa mission, elle souffre de ne pas pouvoir les voir. On la voit même verser une larme devant la photo qu’elle regarde. Ces quelques images illustrent bien l’atmosphère qu’on devrait retrouver dans Away, décrite comme « une histoire d’amour et de sacrifice extraordinaire et saisissante ». On devrait découvrir une série fidèle à cette description.

Il faudra donc attendre le 4 septembre prochain pour découvrir les 10 épisodes d’Away.