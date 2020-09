Ayrton Senna : Netflix annonce une série sur le pilote de F1

Après l’énorme succès de "The Last Dance", Netflix va essayer de profiter de l’intérêt du public pour les séries sur des sportifs de légende en en produisant une nouvelle sur Ayrton Senna. Si elle n’a pas encore de titre, elle devrait débarquer en 2022 sur la plateforme de streaming. Il ne s'agira pas d'un documentaire, mais d'une fiction.

La personnalité et les relations familiales d’Ayrton Senna au centre de la future série Netflix

Ayrton Senna, la légende brésilienne de la F1, trois fois vainqueur du championnat du monde, aura bientôt droit à sa mini-série composée de huit épisodes. Mais elle ne suivra pas exactement le même format que The Last Dance, qui avait fait un carton à sa sortie il y a quelques mois. Si le documentaire sur Michael Jordan et les Bulls des années 90 ne s’appuyait que sur des images réelles, la série sur Ayrton Senna sera cette fois dramatisée, et des acteurs interpréteront donc le pilote et ses proches. Si elle n’a pas encore de nom, on sait qu’elle explorera la personnalité du champion de F1, ainsi que ses relations familiales. Le point de départ de la série sera le début de carrière du brésilien, lorsqu’il avait déménagé en Angleterre. Elle terminera avec l’accident tragique qui lui avait coûté la vie lors à Imola, en Italie, lors du Grand Prix de Saint-Marin.

On ne sait pas encore qui jouera le pilote, ni aucun des seconds rôles qui l’accompagneront. La série est produite par la société de production brésilienne Gullane, notamment derrière Le Traître, pour Netflix, avec la participation active de la famille de Senna. Elle nous emmènera dans différents endroits du globe, mais aussi dans des endroits plus intimes, comme la maison dans laquelle Senna a grandi, dans l’État de São Paulo, et à laquelle sa famille a accordé un accès sans précédent aux équipes du documentaire.

La sœur d’Ayrton Senna tease une histoire inédite sur le champion

Vivane Senna, la sœur du pilote, a réagi à l’annonce de la mini-série dans des propos relayés par Variety. Enthousiaste à l’idée de pouvoir mettre en lumière de nouveaux détails sur la vie de son frère, elle a confirmé la grande implication de sa famille dans le projet :

C’est très spécial de pouvoir annoncer que nous allons raconter une histoire que seulement peu de gens connaissent. La famille Senna s’engage à faire de ce projet quelque chose de totalement unique et jamais vu auparavant. Et on ne pourrait avoir de meilleur partenaire que Netflix, qui a une portée internationale.

L’héritage d’Ayrton Senna mis en avant par les producteurs de la série

Fabiano et Caio Gullane, de la société de production derrière la mini-série, se sont aussi montrés enthousiastes à l’idée de raconter l’histoire du champion brésilien, soulignant son impact sur de nombreuses générations :

Senna est le genre de personne dont nous avons besoin. Un jeune homme qui s’est battu pour ses rêves et a affronté de nombreux obstacles afin de représenter une nation. Senna unifie le Brésil.

La directrice des productions internationales originales de Netflix au Brésil, Maria Angela de Jesus, a aussi réagi pour le service de streaming, insistant sur la popularité et ce que représente encore aujourd’hui le champion :

Senna a entamé son périple à São Paulo et a conquis le monde. Nous sommes heureux de faire mieux connaître son parcours galvanisant à tous ses fans, quelle que soit leur nationalité. Ayrton Senna laisse un héritage qui touche toutes les générations et dépasse les frontières – et Netflix est fier d'offrir ce point de vue original sur l'homme, au-delà du pilote, aux abonnés répartis dans plus de 190 pays

La mini-série est entrée en tournage ce 3 septembre et sera tournée en anglais et en portugais brésilien. Elle est attendue pour 2022.