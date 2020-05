B.J. Novak prépare une série d'anthologie avec Jon Bernthal et Lucas Hedges

La chaîne américaine FX a commandé une série d’anthologie à BJ Novak. La série qui n’a pas encore de nom, aura un casting impressionnant où figureront des stars d’Hollywood aussi bien que des étoiles montantes de l’industrie. On en sait aussi peu sur le contenu du projet, ce qu'on sait pour l’instant c’est que la série traitera de sujets dans l’actualité et parlera du monde dans lequel nous vivons.

Ce qu’on sait aussi grâce au site Collider c’est que chaque épisode présentera des personnages différents et il est confirmé par le site que BJ Novak a déjà filmé les deux premiers épisodes. On vous parlait du cast, et en voici ici une partie : le premier épisode sera constitué de Lucas Hedges, Kaitlyn Dever, O’Shea Jackson Jr., George Wallace and Ed Asner, tandis que dans le second Jon Bernthal, Boyd Holbrook, Amy Landecker et Beau Bridges seront de la partie. Voilà donc de quoi faire patienter le public.

BJ Novak s’est exprimé au sujet de ce projet dans une déclaration:

Ravi, excité, humble, ce sont des mots que l’on trouve dans tous les communiqués de presse. Je n’arrive pas à croire combien je suis sincère en les disant. C’est la série dont j’ai toujours rêvé et FX est l’endroit parfait pour réaliser ce rêve. Quand j’en ai parlé à la chaîne, je me suis demandé si ce n’allait pas trop loin et ils m’ont dit “non tu peux aller encore plus loin”. J’ai hâte de commencer.