Baby : Netflix dévoile la bande-annonce de la saison 3

Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce de la troisième saison de sa série italienne "Baby". La plateforme de streaming a aussi révélé que la saison 3 arriverait le 16 septembre prochain, et que ce serait la dernière. Attention car cet article contient des spoilers !

Baby : l'histoire d'un scandale

L’intrigue de Baby est librement inspirée du scandale connu sous le nom de « Baby Squillo » qui avait secoué l’Italie en 2014, lorsqu’un réseau de prostitution de mineures avait été découvert dans le quartier romain de Parioli. On y suit Chiara et Ludovica, deux adolescentes originaires de ce même quartier, qui fréquentent le lycée privé Collodi. Alors que leur vie est en apparence parfaite, Chiara et Ludovica cachent en fait leur insécurité, leurs peurs et la pression qu’exercent sur elles leurs amis et leur famille à la vue de tous.

Lassées de leur univers huppé, les deux amies vont décider de briser les codes sociaux en entamant une vie secrète dont elles seules établissent les règles. Elles vont ainsi tenter de se sentier indépendantes, libres et adultes.

Baby a été créée par Anna Negri et Andrea De Sica. Ce sont Benedetta Porcaroli et Alice Pagani qui jouent les deux principaux rôles de la série, Chiara et Ludovica. Riccardo Mandolini y interprète Damiano, Chabeli Sastre Gonzalez y incarne Camilla, Brando Pacitto prête ses traits à Fabio, Lorenzo Zurzolo y joue Niccolò et Galatea Ranzi se glisse dans la peau d’Elsa. La distribution de la série compte aussi Tommaso Ragno, Massimo Poggio ou encore Mehdi Nebbou.

Chiara et Ludovica face aux conséquences de leurs actions dans les premières images de la saison 3 de Baby

Les premières images de la troisième saison de Baby nous replongent dans l’univers de la série puisqu’on y retrouve Chiara et Ludovica sur une butte qui surplombe Rome. Les deux amis semblent toujours aussi proches et prête à compter l’une sur l’autre pour partager leurs secrets.

Mais les ennuis ne paraissent toujours pas loin et plus menaçants que jamais pour les adolescentes. Les suspicions de leurs proches, et notamment des parents de Chiara, semblent s’intensifier sur leur double vie. Pire encore, la police semble avoir réussi à faire le lien entre les rumeurs d’activités suspectes et les jeunes filles, et être sur leurs traces. On voit ainsi dans la bande-annonce un policier présenter son badge à un Damiano inquiet de ce qu’il va lui demander.

Les deux adolescentes au centre de la série semblent se retrouver forcées de répondre de leurs actions. La bande-annonce tease le procès de Chiara, qui promet de dire la vérité sur ses secrets. Le lien entre les deux jeunes filles, au cœur de la série, semble être plus fort que jamais, mais on verra si les nombreux événements marquants qui s’annoncent impacteront tout de même leur relation.

Le synopsis officiel promet des répercussions des choix de Chiara et Ludovica

En plus de la bande-annonce, Netflix a dévoilé le synopsis de la troisième saison de Baby. Comme illustré dans la bande-annonce, il promet que les principaux personnages de la série vont devoir rendre des comptes dans ce chapitre final. La tension devrait donc monter d’un cran tandis que le filet se referme sur les adolescentes :