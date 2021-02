"Baby Yoda" a fait exploser les ventes de jouets Star Wars en 2020

Depuis sa diffusion sur Disney+ en novembre 2019, "The Mandalorian" a rapidement conquis le cœur de millions de téléspectateurs. Mais ce n'est pas seulement pour son héros charismatique Mando. C'est aussi grâce à son surprenant acolyte : "Baby Yoda". Un personnage dont la mignonnerie a fait décoller la vente de jouets Star Wars en 2020.

The Mandalorian et son "Baby Yoda"

Pour rappel, The Mandalorian est une série qui se déroule chronologiquement entre les épisodes VI et VII de la saga Star Wars. Durant cette période, c'est une ère de stabilité pour toute la galaxie. Par conséquent, le métier de chasseur de primes ne paie plus.

C'est dans ce contexte que Mando, un des plus redoutables chasseurs de primes, se voit confier une mission spéciale. En effet, en échange d'une récompense grassement payée, il doit retrouver et ramener à ses commanditaires un être vivant âgé d'une cinquantaine d'années. Toutefois, sur place, il se rend compte que l'individu en question est un bébé de la même espèce que le légendaire Maître Yoda. Surtout, la créature maitrise déjà la Force, malgré son "jeune" âge. Mando décide alors de tout faire pour protéger ce fameux "Baby Yoda". C'est ainsi que commence une course-poursuite entre les deux individus et le reste de leurs ennemis qui veulent à tout prix récupérer l'enfant.

Mando (Pedro Pascal) - The Mandalorian ©Lucasfilm

Depuis sa création, la série développée par Jon Favreau et Dave Filoni a pour mascotte "Baby Yoda". En effet, il ne se passe plus un jour sans qu'un mème, une anecdote ou une commercialisation du personnage ne fasse parler. Au-delà des nombreuses théories scénaristiques à son encontre, la créature a sa fanbase grâce à son design qui ravit le public. Une entreprise a même commercialisé des macarons bleus, en référence à un épisode dans lequel Grogu utilisait la force pour voler ces gâteaux ! C'est dire à quel point le personnage est rapidement rentré dans la pop culture.

Des ventes de jouets Star Wars qui ont grimpé de 70% en 2020

"Baby Yoda" fait vendre. Lucasfilm et Disney l'ont bien compris, eux qui ont toujours donné une grande importance à la vente des produits dérivés. Par conséquent, même si aucun film Star Wars n'a été diffusé durant l'année 2020, la franchise n'a pas beaucoup souffert dans ses finances puisque le merchandising a grandement payé.

Pour preuve, la chaîne de jouets Hasbro (un des principaux partenaires de Lucasfilm) a déclaré que l'année dernière, les ventes de jouets Star Wars avaient augmenté de 70%. Une bonne nouvelle pour la société qui est frappée (comme tout le monde) par le contexte sanitaire. En outre, Hasbro a indiqué que ce pic de ventes était en grande partie dû au succès de The Mandalorian et, plus précisément, de la popularité de Baby Yoda :

Ce qui est formidable pour notre entreprise, c’est que la série soit autant appréciée par un aussi grand nombre de personnes. (...) Nous observons la croissance rapide des abonnements à Disney+, son aura au niveau international et son contenu pour le public. Tout cela fonctionne comme un catalyseur-clé de la demande vers nos produits.

Baby Yoda ©Hasbro

Hasbro peut donc continuer à se frotter les mains grâce à la saga créée par George Lucas. Surtout, l'entreprise n'a pas fini de sauter de joie puisque d'autres séries Star Wars sont en préparation d'ici les prochains mois. Sans oublier qu'elle dispose également d'un partenariat avec Marvel, qui a des idées de produits dérivés à revendre. Autant dire que tout cela va offrir de nombreuses opportunités de merchandising à l'avenir.