Bad Vegan sur Netflix : c'est quoi cette nouvelle série documentaire ?

Vous aimez la nourriture et les documentaires sur des crimes ? "Bad Vegan : Arnaque au menu" est certainement ce qu'il vous faut pour combler votre appétit. Cette série vient d'arriver le 16 mars sur Netflix et on a des chances d'en entendre parler !

Bad Vegan : une arnaque dans le monde de la restauration

Après L'Arnaqueur de Tinder et Inventing Anna, Netflix compte bien rester dans le même esprit avec Bad Vegan. Pour ne pas changer, il est encore question d'une belle escroquerie. Direction New York, au milieu des années 2000, quand le restaurant Pure Food and Wine ouvre ses portes.

À sa tête, on retrouve Sarma Melngailis et Matthew Kenney, qui sont en couple, ainsi que Jeffrey Chodorow. Le concept est basé sur une nourriture saine et vegan. Peu de temps après son inauguration, l'endroit connaît un élan de popularité et les clients défilent. Certaines stars viennent même déguster des plats et le milieu de cuisine prédit un avenir radieux à l'établissement. Ce qui n'a pas vraiment été le cas...

Une dizaine d'années après, l'affaire se complique très sérieusement. Les employés ne sont plus payés et, surtout, Sarma Melngailis disparaît dans la nature sans laisser la moindre trace. Tout porte à croire qu'elle a pris la fuite pour éviter de payer ses dettes et qu'elle s'est emparée d'un beau pactole. Quelques mois plus tard, traquée par la police, elle est cependant retrouvée dans un autre État avec Anthony Strangis, son compagnon. On s'arrêtera ici dans la description de cette folle histoire vraie.

Bad Vegan : Arnaque au menu ©Netflix

Un spécialiste du genre aux commandes

Tout ce que l'on vient de vous décrire sera à découvrir en détail dans le docu-série, avec les rouages habituels tels que les témoignages ainsi que les images d'archives. On peut s'attendre à un programme prenant car Chris Smith se trouve à la réalisation. Il est responsable des succès Au Royaume des fauves et FYRE, chacun déjà sur Netflix.

Bad Vegan combine deux éléments qui fonctionnent souvent : la nourriture et les crimes. Ces sujets sont largement représentés dans la catalogue de la plateforme et ont fait leur preuve. Tout semble donc réuni pour qu'un engouement public naisse. Il faudra surveiller les audiences dans les prochains jours ainsi que les réactions sur les réseaux sociaux.

Découvrez ci-dessous la bande-annonce :