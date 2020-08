Baïdir : l'anime français lance son Kickstarter

Les animes français inspirés des codes de la japanimation sont assez rares. C'est pour cela qu'un projet comme Baïdir attire l'attention ces dernières années. Un projet qui coûte cher et qui fait donc l'objet d'une campagne de financement participatif ces dernières semaines afin de produire un teaser.

Baïdir, un anime écologique ?

Baïdir se déroule dans un futur lointain où les catastrophes écologiques et climatiques ravagent notre planète. C'est alors qu'une corporation du nom de Chrysalide promet d’emmener l’humanité vers un nouveau monde : Eccoh. Les nations sont ainsi mises à contribution pour la construction d’une gigantesque forteresse spatiale nommée L’Arche. L’approvisionnement de ce chantier titanesque est assuré par douze ascenseurs orbitaux, contrôlés par le Chrysalide et disséminés en douze points distincts du globe.

L'histoire va alors suivre Baïdir, un jeune garçon qui va voir sa sœur Nayah être kidnappée. Dans sa quête effrénée pour la retrouver, il va se mesurer à des créatures surnaturelles dans un monde fantastique mais aussi à des personnes haut placées sur Terre...

Un teaser espéré si le financement est atteint

Baïdir est un projet qui remonte à 2014. En effet, il s'agissait à l'époque d'un projet turbo-média produit par Ankama. Graphiquement joli, il a fait sensation à l'époque avant de disparaître dans l'oubli. Néanmoins, il a fait son retour en 2018 sous la tutelle d'un nouveau studio français nommé Andarta Pictures. Désireux de produire une série animée, le studio s'appuie aujourd'hui sur le crowdfunding avec Kickstarter pour mettre en oeuvre un teaser qui séduira public et éventuels diffuseurs qui pourraient s’intéresser au bébé :

La fabrication du teaser a d’ores et déjà débuté, nous avons anticipé le lancement de ce crowdfunding, mais nos besoins restent les mêmes. Votre soutien nous permettra de réaliser ce teaser, mais également de débuter le développement de la première saison qui, on l’espère, interviendra dans les mois qui suivent ce KICKSTARTER. Néanmoins, cette première saison ne pourra être produite entièrement qu’après avoir trouvé un diffuseur. Il est difficile d’imaginer produire la première saison sans avoir un support financier stable, nous assurant que nos techniciens travaillent à raison, et que notre projet sera enfin accessible au grand public. Nous ne pouvons donc pas encore vous donner de dates précises pour la diffusion de la série, mais celle du teaser devrait intervenir très prochainement…

Un anime français obéissant aux codes de la japanimation

Imaginé par Slimane Aniss, Baïdir rappelle certains animes japonais par ses graphismes ainsi que le chara-design de ses personnages. Il rappelle surtout que la France est le premier grand consommateur européen de mangas et de japanimation. Bon nombre d'auteurs se sont ainsi inspirés des codes des œuvres littéraires et animées nipponnes pour parfaire leurs propres œuvres. D'ailleurs, c'est en 2005 que le néologisme "manfra" est apparu pour désigner les œuvres de bandes dessinées réalisées par des auteurs francophones souhaitant travailler dans un format, un style de dessin et/ou un genre de narration inspirés par la bande dessinée asiatique. On a alors pu retrouver des projets comme Dofus et Wakfu qui sont devenus des animes emblématiques du genre. On peut aussi rappeler le succès de Radiant, BD d'inspiration manga qui connaît aujourd'hui une nouvelle célébrité grâce à son adaptation animée.

Si vous souhaitez connaître l'univers de Baïdir et participer à son financement, il vous suffit de cliquer sur la page Kickstarter du projet. A vous de jouer !